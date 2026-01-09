O pormenor no carro de Maycon que pode desvendar toda a verdade

O mistério continua em torno do desaparecimento de morte de Maycon Douglas, mas a cada dia que passa são revelados novos detalhes. E há um novo dado que pode ajudar a desvendar toda a verdade.

Maycon Douglas desapareceu na madrugada do dia 31 de dezembro de 2025 e, no dia seguinte, o seu carro foi encontrado submerso no mar da Nazaré, junto ao Farol Miguel Arcanjo. A viatura ainda não foi retirada das águas, onde está submersa a 6 metros de profundidade, mas mergulhadores recolheram todos os indícios. Sabe-se agora que o carro de Maycon tinha a primeira mudança engatada.

Em declarações à CMTV, Manuel Rodrigues, ex-inspetor da Polícia Judiciária, frisou um dado inquietante. Este especialista não deixou de reparar que a viatura teve força suficiente para derrubar vários obstáculos e continuar em frente.

«Sabemos que o carro galgou dois separadores, dois obstáculos, o que seria muito pouco provável numa situação em que não fosse a própria pessoa a acelerar», declarou, mostrando-se convicto de que há «uma aceleração que é mantida».

«Há uma aceleração que é mantida e que faz galgar esses dois obstáculos. Podemos presumir que alguém possa ter colocado algo a travar o acelerador e o indivíduo já estar morto (…) não me parece provável», declarou.

O corpo de Maycon foi encontrado esta semana na praia do Sul da Nazaré, uma semana após o seu desaparecimento. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

VEJA TAMBÉM: Estas foram as últimas palavras de Maycon aos fãs antes de morrer

Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral

O caso de Maycon Douglas está a chocar o País: o ex-concorrente do Secret Story 8 foi encontrado sem vida numa praia da Nazaré, após dias de buscas infindáveis.

Agora, após muito se ter especulado, confirma-se que é um dos melhores amigos de Maycon a tratar das cerimónias fúnebres. Falamos de Marcelo Palma, também ele ex-concorrente, que tem uma agência funerária.

Nos stories do Instagram, Marcelo Palma repartilhou a publicação da Agência Funerária Velhinho com as condolências à família de Maycon e a nota de que mais tarde serão divulgadas informações sobre as cerimónias.

Veja em baixo:

Recorde o que aconteceu

Recorde-se que o ex-concorrente do Secret Story 8, de 25 anos, estava desaparecido desde as 05h00 da manhã de dia 31 de dezembro e desde então nada se sabia sobre o seu paradeiro. No entanto, o facto de o seu carro ter aparecido submerso no mar da Nazaré fez com que a investigação ganhasse outros contornos.

No dia 31 de dezembro, ao final da tarde, o alerta foi dado: Maycon não era visto desde as cinco da manhã daquele mesmo dia, depois de ter marcado presença numa festa na Nazaré. O jovem, que é DJ, ia animar uma festa de Passagem de Ano em Quarteira naquele mesmo dia e a sua ausência sem aviso começou a deixar amigos e familiares preocupados.

Depois de serem alertadas as autoridades, aqueles que lhe são mais próximos recorreram às redes sociais para emitir um comunicado. «O Maycon Douglas desapareceu pelas 05:00 horas do dia 31 de dezembro. Foi avistado pela última vez na Nazaré», podia ler-se no comunicado, onde foram deixadas também algumas fotografias tiradas no dia em que Maycon desapareceu, em que mostram as roupas que estava a utilizar da última vez que foi visto.

Carro encontrado a seis metros de profundidade

No dia seguinte, o carro que Maycon conduzia foi encontrado submerso no mar da Nazaré, a seis metros de profundidade, com um casaco que pertencia ao ex-concorrente do Secret Story 8 no interior. A notícia foi avançada no TVI Jornal de sexta-feira, 2 de janeiro. Segundo o mesmo bloco informativo, o carro «passou junto ao farol de São Miguel Arcanjo» e foram «derrubadas todas as baias laterais». Há ainda «vestígios na arriba da descida do carro».

No TVI Em Cima da Hora do mesmo dia, foi ainda revelado que «o carro foi encontrado a 6 metros de profundidade, numa zona onde o mar é muito complicado. Logo a seguir, começa uma profundidade muito mais e por isso as condições para buscas neste zona são muito complicadas». Até ao momento, os mergulhadores forenses da Marinha «estão à espera para ver se hoje há condições fazerem novas buscas».

O tema já tinha sido debatido na rubrica Crónica Criminal, do Dois às 10. Cristina Ferreira confessou: «A nossa equipa tentou falar também com a família, para tentar perceber de que forma é que poderia ajudar, porque qualquer informação hoje em dia será útil.»

E prosseguiu: «A mãe, assim que atendeu, desligou-nos logo o telefone e, portanto, são compreensíveis quaisquer reações que a família possa ter agora. Em relação aos amigos, o que nos disseram é que têm muito poucas esperanças e que, no fundo, têm 1% de esperança de que ele possa estar bem ou ser encontrado vivo. Portanto, não há aqui mais nada.»

Cristina Ferreira revelou ainda que tentaram falar com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, que também não adiantou grandes pormenores. «A própria Renata, com quem nós conversámos, também não nos acrescentou grandes coisas e disse que não ia falar da vida pessoal dele», findou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Novos dados mudam rumo da investigação

As buscas por Maycon foram retomadas este domingo, dia 4, na Nazaré, como avança o Correio da Manhã. As operações estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré. No mar, contam com o empenho dos tripulantes da Estação Salva-vidas, que continuam a percorrer a zona na esperança de encontrar pistas que ajudem a localizar Maycon.

Em terra, os elementos do Comando Local da Polícia Marítima mantêm-se no terreno com um reforço significativo: o perímetro de buscas foi alargado a outras praias da região, numa tentativa de aumentar as hipóteses de sucesso.

No entanto, nesta segunda-feira, 5 de janeiro, surgiram novas informações sobre o caso. Em direto para o programa “Dois às 10”, o jornalista Bruno Caetano, que se encontra no local onde o carro caiu, revelou que as buscas no mar se encontram suspensas «até que o mar permita que sejam retomadas», esclarecendo que a suspensão se aplica apenas às operações marítimas, mantendo-se as diligências em terra.

Acidente, suicídio ou homicídio? Polícia alarga possibilidades na investigação

No mesmo direto, o jornalista admitiu que as autoridades não descartam um cenário mais grave, referindo que «podemos estar perante um cenário de crime» e que «poderá haver crime de homicídio». Ainda assim, sublinhou que, até ao momento, o caso continua a ser tratado como um desaparecimento e não como uma investigação criminal.

Bruno Caetano revelou também que « já foi ouvida uma pessoa» , havendo mais indivíduos equacionados para serem chamados a prestar depoimento, de forma a apurar se Maycon poderia estar a correr risco de vida. Segundo o jornalista, família e amigos afastam a possibilidade de suicídio, garantindo que o jovem tinha planos para o futuro.

Outro dado que levanta várias interrogações prende-se com o local onde o carro foi encontrado. Para aceder à zona do farol é necessária autorização da câmara municipal, sendo que o veículo entrou por um acesso de terra batida, vedado e sem autorização. Sobre este ponto, o jornalista afirmou que «resta saber se foi Maycon que levou o carro até ao ponto deste farol».

O desaparecimento de Maycon Douglas continua envolto em mistério, enquanto familiares, amigos e o país aguardam respostas, num caso que permanece em investigação.

Amigos falam em discussão

No Dois às 10 desta terça-feira, 5 de janeiro, dois amigos de Maycon falaram com Bruno Caetano, o repórter da Crónica Criminal, e contaram o que se passou antes de o jovem ter sido dado como desaparecido.

«Houve uma discussão, possivelmente entre ele e a rapariga que o acompanhou até casa. Sei que se chatearam e sei que me disseram que ele foi visto a sair. Não sei se sozinho, não sei se acompanhado e não sei para onde», revelou o amigo.

Segundo um desses, Maycon saiu de um bar na Nazaré, acompanhado por uma amiga especial. «No dia a seguir acordei com uma chamada de um amigo a dizer que ninguém sabia dele», adiantou.

De acordo com as informações divulgadas pelos próprios, Maycon partilhava a sua localização com os amigos num grupo, mas deixou de o fazer às cinco da manhã do dia 31 de dezembro. Contudo, existiram mensagens, alegadamente, enviadas do seu telemóvel depois das 05h30.