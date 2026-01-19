O que vai acontecer ao carro de Maycon, que continua no fundo do mar? Explicação dos bombeiros pode surpreender muita gente

Três semanas após cair no mar revolto da Nazaré, o carro de Maycon Douglas continua submerso e não foi retirado do local. E isso pode nunca vir a acontecer. É que a operação de retirada do veículo do fundo do mar é extremamente arriscada, dado o local onde caiu, junto ao Forte de S. Miguel Arcanjo, na Nazaré.

Joaquim Leonardo, comandante dos Bombeiros da Nazaré, já veio explicar o que está a acontecer.

«Como a própria polícia já referiu, a responsabilidade da remoção daquele veículo é da companhia de seguros, que terá de arranjar forma de conseguir retirá-lo, e naturalmente isso terá um custo elevado», explicou à CMTV.

«Agora é preciso ponderar aqui o custo-benefício. Até que ponto é que todos os custos que terão, e riscos, porque alguém vai ter de descer lá abaixo, os mergulhadores vão ter de ir ancorar o veículo, que nesta altura já deve estar em muito mau estado (…) E neste caso, naquela zona, é extremamente arriscado. Estamos a falar de uma zona de rebentação», contextualizou, reforçando que há riscos elevados para os mergulhadores. «Ali os mergulhadores têm uma maré e umas correntes fortes que, naturalmente, representam sempre um determinado risco».

Além disso, a colocação de gruas no local, com uma elevada arriba, não é aconselhável. «Ainda punha aqui outra dificuldade que esta situação tem que é o acesso ao próprio espaço por cima (…) Até isso facilmente se vê que não é possível.”»

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

A morte do ex-concorrente do Secret Story 8, Maycon Douglas, aos 25 anos, chocou o País e foram várias as homenagens desde a tragédia que aconteceu a 31 de dezembro de 2025, na Nazaré.

Agora o conhecido músico português 'DJ Overule', fez um anúncio tocante relacionado com o jovem: o lançamento de uma música que o homenageia.

«Vivemos rodeados de barulho. Do mundo, das obrigações, das expectativas. Corremos tanto que esquecemos de parar. Esquecemos de ouvir quem está ao nosso lado. E, pior ainda, esquecemos de nos ouvir a nós próprios», começou por referir, na legenda da publicação.

O músico continuou: «Há silêncios que não são vazios — são pedidos de ajuda. Há solidões que existem mesmo quando estamos acompanhados. A ansiedade acelera os dias, o stress consome os momentos e a vida vai passando enquanto adiamos sentir».

«Esta música nasceu desse lugar. Da introspeção. Da fragilidade. Da consciência de que o tempo não espera e de que a morte, a vida e o amor caminham sempre juntos. “Todos nós devemos ouvir quem nos escuta, mesmo quando não falamos.”», acrescentou.

No final do texto, o artista anunciou: «Som do Silêncio está prestes a chegar. Se esta mensagem tocou em ti, guarda este reel ou ajuda-nos a partilhar esta música e mensagem, para despertarmos mais consciências e corações!».