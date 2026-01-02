Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Renata Reis desafia o futuro e brilha na Gala da TVI! Veja aqui a reflexão inesperada que está a deixar todos curiosos

O momento em que Renata atinge o limite com Maycon e desaba em lágrimas. Veja as imagens!

A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Maycon Douglas continua desaparecido e as buscas pelo jovem, de 26 anos, prosseguem. O carro que conduzia no último dia em que foi visto (31 de dezembro), já foi encontrado submerso no mar da Nazaré, a seis metros de profundidade, com um casaco que pertencia ao ex-concorrente do Secret Story 8 no interior.

A notícia foi avançada no TVI Jornal desta sexta-feira, 2 de janeiro. Segundo o mesmo bloco informativo, o carro «passou junto ao farol de São Miguel Arcanjo» e foram «derrubadas todas as baias laterais». Há ainda «vestígios na arriba da descida do carro».

No TVI Em Cima da Hora foi ainda revelado que «o carro foi encontrado a 6 metros de profundidade, numa zona onde o mar é muito complicado. Logo a seguir, começa uma profundidade muito mais e por isso as condições para buscas neste zona são muito complicadas». Até ao momento, os mergulhadores forenses da Marinha «estão à espera para ver se hoje há condições fazerem novas buscas».

O tema já tinha sido debatido na rubrica Crónica Criminal, do Dois às 10. Cristina Ferreira confessou: «A nossa equipa tentou falar também com a família, para tentar perceber de que forma é que poderia ajudar, porque qualquer informação hoje em dia será útil.»

E prosseguiu: «A mãe, assim que atendeu, desligou-nos logo o telefone e, portanto, são compreensíveis quaisquer reações que a família possa ter agora. Em relação aos amigos, o que nos disseram é que têm muito poucas esperanças e que, no fundo, têm 1% de esperança de que ele possa estar bem ou ser encontrado vivo. Portanto, não há aqui mais nada.»

Cristina Ferreira revelou ainda que tentaram falar com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, que também não adiantou grandes pormenores. «A própria Renata, com quem nós conversámos, também não nos acrescentou grandes coisas e disse que não ia falar da vida pessoal dele», findou.