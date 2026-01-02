Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Ao Minuto

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...» - Big Brother
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa» - Big Brother
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali» - Big Brother
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro» - Big Brother
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação» - Big Brother
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder» - Big Brother
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou» - Big Brother
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez» - Big Brother
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?» - Big Brother
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

11:19
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio - Big Brother
03:00

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

11:17
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo» - Big Brother
03:23

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

11:12
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros» - Big Brother
01:27

Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»

10:44
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...» - Big Brother
05:50

Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»

10:39
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade» - Big Brother
08:19

Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»

10:30
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa» - Big Brother
03:38

Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»

10:04
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...» - Big Brother
02:58

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

21:25
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar - Big Brother

Maycon Douglas está desaparecido há três dias e as buscas continuam. No entanto, há novos detalhes sobre o desaparecimento que estão a preocupar.

Maycon Douglas continua desaparecido e as buscas pelo jovem, de 26 anos, prosseguem. O carro que conduzia no último dia em que foi visto (31 de dezembro), já foi encontrado submerso no mar da Nazaré, a seis metros de profundidade, com um casaco que pertencia ao ex-concorrente do Secret Story 8 no interior. 

A notícia foi avançada no TVI Jornal desta sexta-feira, 2 de janeiro. Segundo o mesmo bloco informativo, o carro «passou junto ao farol de São Miguel Arcanjo» e foram «derrubadas todas as baias laterais». Há ainda «vestígios na arriba da descida do carro». 

No TVI Em Cima da Hora foi ainda revelado que «o carro foi encontrado a 6 metros de profundidade, numa zona onde o mar é muito complicado. Logo a seguir, começa uma profundidade muito mais e por isso as condições para buscas neste zona são muito complicadas». Até ao momento, os mergulhadores forenses da Marinha «estão à espera para ver se hoje há condições fazerem novas buscas».

O tema já tinha sido debatido na rubrica Crónica Criminal, do Dois às 10. Cristina Ferreira confessou: «A nossa equipa tentou falar também com a família, para tentar perceber de que forma é que poderia ajudar, porque qualquer informação hoje em dia será útil.»

E prosseguiu: «A mãe, assim que atendeu, desligou-nos logo o telefone e, portanto, são compreensíveis quaisquer reações que a família possa ter agora. Em relação aos amigos, o que nos disseram é que têm muito poucas esperanças e que, no fundo, têm 1% de esperança de que ele possa estar bem ou ser encontrado vivo. Portanto, não há aqui mais nada.»

Cristina Ferreira revelou ainda que tentaram falar com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, que também não adiantou grandes pormenores. «A própria Renata, com quem nós conversámos, também não nos acrescentou grandes coisas e disse que não ia falar da vida pessoal dele», findou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

 

