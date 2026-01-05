Ao Minuto

Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»

Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito» - Big Brother

Marcelo Palma, ex-concorrente do Secret Story 8, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem sobre o desaparecimento de Maycon Douglas.

O desaparecimento de Maycon Douglas continua a preocupar amigos, fãs e antigos colegas de Secret Story 8. Entre as várias figuras que têm reagido ao caso, Marcelo Palma decidiu recorrer às redes sociais para partilhar um desabafo sentido e um apelo importante.

Na tarde deste domingo, dia 4, o ex-concorrente e comentador da TVI publicou uma fotografia antiga ao lado de Maycon e mostrou a sua angústia perante a situação: «Que aperto gigante, irmão».

Pouco depois, Marcelo deixou uma reflexão que rapidamente sensibilizou quem o acompanha: «Há algo muito importante que quero deixar escrito: não há uma forma certa de viver a situação. Há quem não tenha esperança. Há quem, por outro lado, ainda a tenha».

O jovem sublinhou ainda a importância do respeito neste momento delicado: «O que é certo é que deve existir respeito. Respeito pela situação e pelas pessoas que sofrem com ela, cada uma à sua maneira».

Veja aqui:

As buscas por Maycon foram retomadas este domingo, dia 4, na Nazaré, como avança o Correio da Manhã.

As operações estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré. No mar, contam com o empenho dos tripulantes da Estação Salva-vidas, que continuam a percorrer a zona na esperança de encontrar pistas que ajudem a localizar Maycon.

Em terra, os elementos do Comando Local da Polícia Marítima mantêm-se no terreno com um reforço significativo: o perímetro de buscas foi alargado a outras praias da região, numa tentativa de aumentar as hipóteses de sucesso.

Veja também: 

