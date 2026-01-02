Maycon tinha viagem planeada com pessoa especial para 2026: A confissão que fez horas antes de desaparecer

Antes de desaparecer misteriosamente, Maycon tinha vários planos para o ano de 2026. Num vídeo publicado nas redes, o ex-concorrente da Casa dos Segredos contou ter muitos planos e o mais especial de todos envolvia a sua mãe.

Maycon está desaparecido desde as primeiras horas do dia 31 de dezembro de 2025. O seu carro foi entretanto localizado submerso no mar da Nazaré.

«Em 2026 vou fazer reacts para o Youtube. Também quero voltar a dar aulas [de skate]. Eu ia para começar a dar aulas agora neste final de ano, mas depois o pé torceu e foi um sinal o mundo para não começar agora. (…) Quero viajar também em 2026, já estive a falar com a minha mãe e ela está desertinha para ir ao Brasil também. Vamos combinar para ir ao Brasil: eu e a minha mãe”», declarou. Além disso, o ex-concorrente tinha compromissos profissionais marcados.

«A Passagem de ano já sabem onde vai ser: Quarteira. Vou amanhã para lá. Passei aqui para desejar-vos um bom ano. (…) Vou atuar no palco principal depois dos fogos», afirmou.

Maycon Douglas, de 26 anos, está desaparecido desde a madrugada do dia 31 de dezembro. Logo às primeiras horas do desaparecimento, os familiares lançaram um alerta nas redes sociais. As buscas das autoridades começaram na manhã do dia 1 de janeiro de 2026. A viatura já foi localizada junto ao farol São Miguel Arcanjo a cerca de seis metros de profundidade, na Nazaré, mas os mergulhadores não encontraram ocupantes. As buscas foram retomadas esta sexta-feira, dia 2 de janeiro.

Recorde-se que o jovem entrou no Secret Story 2024 e chegou a namorar com Renata Reis.