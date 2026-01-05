Novidades suspeitas sobre o desaparecimento de Maycon Douglas podem mudar o rumo da investigação: «Já foi ouvida uma pessoa»

Portugal continua em sobressalto com o desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 2024, cujo paradeiro permanece desconhecido desde a madrugada de 31 de dezembro.

O jovem foi visto pela última vez horas antes numa festa na Nazaré. Desde então, nada mais se soube, à exceção de um dado inquietante: o carro de Maycon foi encontrado submerso a cerca de seis metros, numa zona de difícil acesso junto ao farol mais emblemático da Nazaré: o de São Miguel Arcanjo.

Este domingo, dia 5, surgiram novas informações sobre o caso. Em direto para o programa “Dois às 10”, o jornalista Bruno Caetano, que se encontra no local onde o carro caiu, revelou que as buscas no mar se encontram suspensas «até que o mar permita que sejam retomadas», esclarecendo que a suspensão se aplica apenas às operações marítimas, mantendo-se as diligências em terra.

No mesmo direto, o jornalista admitiu que as autoridades não descartam um cenário mais grave, referindo que «podemos estar perante um cenário de crime» e que «poderá haver crime de homicídio». Ainda assim, sublinhou que, até ao momento, o caso continua a ser tratado como um desaparecimento e não como uma investigação criminal.

Bruno Caetano revelou também que « já foi ouvida uma pessoa» , havendo mais indivíduos equacionados para serem chamados a prestar depoimento, de forma a apurar se Maycon poderia estar a correr risco de vida. Segundo o jornalista, família e amigos afastam a possibilidade de suicídio, garantindo que o jovem tinha planos para o futuro.

Outro dado que levanta várias interrogações prende-se com o local onde o carro foi encontrado. Para aceder à zona do farol é necessária autorização da câmara municipal, sendo que o veículo entrou por um acesso de terra batida, vedado e sem autorização. Sobre este ponto, o jornalista afirmou que «resta saber se foi Maycon que levou o carro até ao ponto deste farol».

O desaparecimento de Maycon Douglas continua envolto em mistério, enquanto familiares, amigos e o país aguardam respostas, num caso que permanece em investigação.

Renata reza junto ao local

Renata Reis, ex-namorada do jovem, recorreu à sua conta de Instagram para fazer um apelo emotivo Através dos stories, a ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou uma fotografia no local exato onde o carro de Maycon Douglas foi encontrado. Na imagem, Renata surge a segurar um terço e a aliança de namoro, num gesto carregado de simbolismo.

Na publicação, Renata Reis deixou uma mensagem tocante dirigida a Maycon Douglas:

«Maycon, estamos todos à tua espera. Por mais que não saibamos de ti, é uma tentativa de acreditar que podes estar a ver isto. Estamos aqui à tua espera, sem julgamentos, apenas para te dar a mão.»

Recorde-se que Maycon Douglas e Renata Reis iniciaram a relação dentro da Casa dos Segredos em 2024. No entanto, o namoro acabaria por terminar já fora do reality show.