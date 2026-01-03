Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Ao Minuto

14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê - Big Brother
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente - Big Brother
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…» - Big Brother
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story - Big Brother
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo - Big Brother
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...» - Big Brother
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa» - Big Brother
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali» - Big Brother
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro» - Big Brother
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação» - Big Brother
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder» - Big Brother
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou» - Big Brother
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez» - Big Brother
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?» - Big Brother
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

11:19
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio - Big Brother
03:00

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

11:17
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo» - Big Brother
03:23

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

11:12
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros» - Big Brother
01:27

Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»

Acompanhe ao minuto

Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

  • Secret Story
  • Hoje às 12:01
Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…» - Big Brother

Há novidades na investigação ao desaparecimento de Maycon Douglas.

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, continua desaparecido desde o passado dia 31 de dezembro de 2025. Mas há novos dados que a investigação conseguiu apurar. 

De acordo com a peça que passou no 'Jornal Nacional' da TVI, nesta sexta-feira dia 2 de janeiro, «não há indícios do envolvimento de terceiros nesse desaparecimento». 

A par disto e tal como já tinha sido avançado, José Alberto Carvalho afirmou: «Perto do carro, foi encontrado um casaco, mas mais nenhum vestígio do jovem». 

Tudo o que já se sabe

Recorde-se que o carro que conduzia no último dia em que foi visto (31 de dezembro), já foi encontrado submerso no mar da Nazaré, a seis metros de profundidade, com um casaco que pertencia ao ex-concorrente do Secret Story 8 no interior. 

A notícia foi avançada no TVI Jornal desta sexta-feira, 2 de janeiro. Segundo o mesmo bloco informativo, o carro «passou junto ao farol de São Miguel Arcanjo» e foram «derrubadas todas as baias laterais». Há ainda «vestígios na arriba da descida do carro». 

No TVI Em Cima da Hora foi ainda revelado que «o carro foi encontrado a 6 metros de profundidade, numa zona onde o mar é muito complicado. Logo a seguir, começa uma profundidade muito mais e por isso as condições para buscas neste zona são muito complicadas». Até ao momento, os mergulhadores forenses da Marinha «estão à espera para ver se hoje há condições fazerem novas buscas».

O tema já tinha sido debatido na rubrica Crónica Criminal, do Dois às 10. Cristina Ferreira confessou: «A nossa equipa tentou falar também com a família, para tentar perceber de que forma é que poderia ajudar, porque qualquer informação hoje em dia será útil.»

E prosseguiu: «A mãe, assim que atendeu, desligou-nos logo o telefone e, portanto, são compreensíveis quaisquer reações que a família possa ter agora. Em relação aos amigos, o que nos disseram é que têm muito poucas esperanças e que, no fundo, têm 1% de esperança de que ele possa estar bem ou ser encontrado vivo. Portanto, não há aqui mais nada.»

Cristina Ferreira revelou ainda que tentaram falar com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, que também não adiantou grandes pormenores. «A própria Renata, com quem nós conversámos, também não nos acrescentou grandes coisas e disse que não ia falar da vida pessoal dele», findou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Renata reza junto ao local da tragédia

 Renata Reis, ex-namorada do jovem, recorreu à sua conta de Instagram para fazer um apelo emotivo Através dos stories, a ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou uma fotografia no local exato onde o carro de Maycon Douglas foi encontrado. Na imagem, Renata surge a segurar um terço e a aliança de namoro, num gesto carregado de simbolismo.

Na publicação, Renata Reis deixou uma mensagem tocante dirigida a Maycon Douglas:
«Maycon, estamos todos à tua espera. Por mais que não saibamos de ti, é uma tentativa de acreditar que podes estar a ver isto. Estamos aqui à tua espera, sem julgamentos, apenas para te dar a mão.»

Recorde-se que Maycon Douglas e Renata Reis iniciaram a relação dentro da Casa dos Segredos em 2024. No entanto, o namoro acabaria por terminar já fora do reality show.

Veja aqui a publicação:

 

Relacionados

«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon

Renata Reis visita local onde o carro de Maycon se despenhou. E agarra-se a objeto tocante

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Temas: Maycon Douglas Desaparecimento

Fora da Casa

Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Há 1h e 27min
Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Há 2h e 51min
Caso Maycon Douglas: Buscas suspensas devido às condições meteorológicas

Caso Maycon Douglas: Buscas suspensas devido às condições meteorológicas

Hoje às 11:49
Mesmo «adoentada», Cristina Ferreira não deixou de fazer isto: «Ajuda a melhorar»

Mesmo «adoentada», Cristina Ferreira não deixou de fazer isto: «Ajuda a melhorar»

Hoje às 11:33
Noivo de Maria Botelho Moniz mostra um dia com o filho: «Momentos que ficam guardados»

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra um dia com o filho: «Momentos que ficam guardados»

Hoje às 10:05
«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon

«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon

Hoje às 09:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

14 out 2025, 12:57
Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Hoje às 12:01
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

Há 3h e 14min
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

Há 3h e 13min
As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

19 nov 2025, 16:10
Ver Mais

Notícias

Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Há 42 min
Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Há 1h e 27min
Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Há 2h e 51min
Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Hoje às 12:01
Mesmo «adoentada», Cristina Ferreira não deixou de fazer isto: «Ajuda a melhorar»

Mesmo «adoentada», Cristina Ferreira não deixou de fazer isto: «Ajuda a melhorar»

Hoje às 11:33
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
10:07

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

Ontem às 08:44
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
03:21

Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência

Ontem às 08:02
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
01:42

Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?

1 jan, 21:49
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Hoje às 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Ontem às 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

1 jan, 15:44
Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

1 jan, 12:47
Ver Mais Outros Sites