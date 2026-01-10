Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

O caso de Maycon Douglas está a chocar o país: o ex-concorrente do Secret Story 8 foi encontrado sem vida numa praia da Nazaré, após dias de buscas intensas. A data e hora da despedida já foram confirmadas.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma partilhou a publicação da sua empresa com os detalhes das cerimónias fúnebres.

Segundo o anúncio divulgado nas redes sociais, as cerimónias terão lugar na Sala de Despedida do Crematório de Leiria, no domingo, 11 de janeiro, às 13h15. A cremação está prevista para as 14h00.

Numa publicação separada, a agência funerária deixou um pedido especial a todos os que desejarem estar presentes na cerimónia de despedida:

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

Veja tudo aqui: