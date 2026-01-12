Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

Maycon Douglas partiu aos 25 anos e a sua morte está a chocar o País, tendo sido várias as homenagens públicas desde que se soube do trágico desfecho.

Uma delas é de Diogo Afonso, ex-concorrente da oitava edição do Secret Story, na qual Maycon também participou: «Prometi que, um dia, te levaria a ver um jogo do meu Nacional! Não consegui cumprir e peço-te desculpa por isso!», escreveu no Instagram.

Na partilha, Diogo Afonso mostrou um excerto do jogo do Nacional, onde se vê alguns jogadores a apontar para o céu, após a marcação de um golo, numa bonita homenagem a Maycon: «Obrigado, equipa, por fazerem esta homenagem por mim, por fazerem isto por ele!», acrescentou o ex-concorrente.

Veja o momento em baixo: