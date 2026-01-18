Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

A morte do ex-concorrente do Secret Story 8, Maycon Douglas, aos 25 anos, chocou o País e foram várias as homenagens desde a tragédia que aconteceu a 31 de dezembro de 2025, na Nazaré.

Agora o conhecido músico português 'DJ Overule', fez um anúncio tocante relacionado com o jovem: o lançamento de uma música que o homenageia.

«Vivemos rodeados de barulho. Do mundo, das obrigações, das expectativas. Corremos tanto que esquecemos de parar. Esquecemos de ouvir quem está ao nosso lado. E, pior ainda, esquecemos de nos ouvir a nós próprios», começou por referir, na legenda da publicação.

O músico continuou: «Há silêncios que não são vazios — são pedidos de ajuda. Há solidões que existem mesmo quando estamos acompanhados. A ansiedade acelera os dias, o stress consome os momentos e a vida vai passando enquanto adiamos sentir».

«Esta música nasceu desse lugar. Da introspeção. Da fragilidade. Da consciência de que o tempo não espera e de que a morte, a vida e o amor caminham sempre juntos. “Todos nós devemos ouvir quem nos escuta, mesmo quando não falamos.”», acrescentou.

No final do texto, o artista anunciou: «Som do Silêncio está prestes a chegar. Se esta mensagem tocou em ti, guarda este reel ou ajuda-nos a partilhar esta música e mensagem, para despertarmos mais consciências e corações!».