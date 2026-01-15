Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Nas redes sociais foi partilhada uma imagem tocante de Maycon Douglas. O DJ Marques, que era grande amigo e trabalhava ao lado do ex-concorrente, partilhou aquela que é uma das últimas fotografias de Maycon Douglas com vida. A imagem seria usada já em 2026.

«Esta era a nossa foto para 2026! Este cumprimento era mais do que um gesto, era o sinal de que tínhamos conseguido… Levo-te comigo em tudo o que ainda vou construir», escreveu na legenda.

O DJ Marques foi também o último a subir ao palco com Maycon Douglas.

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Um dia após o funeral do Maycon Douglas, Renata Reis fez uma tatuagem em homenagem ao ex-namorado. Num gesto emocionante, Renata Reis decidiu tatuar a palavra «Faith» - que em português significa fé - no braço.

Renata e Maycon viveram uma história de amor, que começou quando os dois entraram no Secret Story 8. Os dois tinham juntos o segredo «Somos um casal falso». Acabaram a apaixonar-se. A separação foi tornada pública em maio de 2025, vários meses após o fim do reality show.

Maycon Douglas partiu aos 25 anos e a sua morte está a chocar o País, tendo sido várias as homenagens públicas desde que se soube do trágico desfecho.

Uma delas e muito comentada é a de Renata Reis, ex-namorada do ex-concorrente do Secret Story, programa esse que os juntou e fez nascer o amor, que entretanto acabou fora da casa.

Após se mostrar arrasada nas cerimónias fúnebres de Maycon, Renata partilhou um vídeo com vários momentos vividos ao lado do jovem de 25 anos, enquanto os dois ainda namoravam.

Na legenda da partilha - feita nos stories do Instagram - Renata escreveu: «"Always busy rocking crowds". Para sempre», lê-se, em jeito de declaração.