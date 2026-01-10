Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Ao Minuto

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Acompanhe ao minuto

Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas - Big Brother

A agência funerária responsável pelas cerimónias de Maycon Douglas deixou um pedido especial a todos os que quiserem estar presentes na despedida do jovem.

A morte de Maycon Douglas chocou o país. Três dias após a confirmação do falecimento do ex-concorrente do Secret Story 8, foram revelados os detalhes das cerimónias fúnebres, incluindo um pedido especial para todos os presentes.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma partilhou uma publicação da sua empresa com um pedido especial dirigido a todos os que desejarem estar presentes na cerimónia de despedida.

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, pretende criar uma última homenagem simbólica ao jovem, onde o branco representará a luz e a paz numa cerimónia que se espera marcada pela emoção.

A escolha da cor branca para a despedida surge como um gesto de respeito e serenidade, convidando amigos, familiares e todos os que acompanharam o percurso de Maycon Douglas a participarem numa cerimónia que honre a sua memória de forma luminosa e pacífica.

As cerimónias fúnebres vão realizar-se este domingo, dia 11 de janeiro e terão início às 13h15 na Sala de Despedida do Crematório de Leiria.

Veja o pedido aqui: 

Relacionados

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

A mensagem arrepiante de Teresa Silva para Maycon que não deixou ninguém indiferente

Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»
Temas: Maycon Douglas Funeral

Fora da Casa

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Há 44 min
Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9

Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9

Há 1h e 58min
Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Há 2h e 48min
“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

Ontem às 22:58
Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Ontem às 22:00
Leandro recorda duelo polémico que ditou a sua saída contra Pedro

Leandro recorda duelo polémico que ditou a sua saída contra Pedro

Ontem às 19:24
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Há 2h e 48min
Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Ontem às 12:37
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

7 jan, 18:48
Ex e atual de Liliana em guerra. Zé Andrade responde a Fábio Pereira e está instalado o caos

Ex e atual de Liliana em guerra. Zé Andrade responde a Fábio Pereira e está instalado o caos

Ontem às 16:28
Ver Mais

Notícias

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Há 44 min
Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Há 2h e 26min
Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Há 2h e 48min
“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

Ontem às 22:58
Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Ontem às 22:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

8 jan, 21:51
Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

8 jan, 21:22
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24
Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

8 jan, 19:21
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

7 jan, 18:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar"

Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar"

Há 1h e 27min
Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

8 jan, 15:20
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

8 jan, 15:06
Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

7 jan, 11:23
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Ver Mais Outros Sites