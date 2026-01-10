Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

A morte de Maycon Douglas chocou o país. Três dias após a confirmação do falecimento do ex-concorrente do Secret Story 8, foram revelados os detalhes das cerimónias fúnebres, incluindo um pedido especial para todos os presentes.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma partilhou uma publicação da sua empresa com um pedido especial dirigido a todos os que desejarem estar presentes na cerimónia de despedida.

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, pretende criar uma última homenagem simbólica ao jovem, onde o branco representará a luz e a paz numa cerimónia que se espera marcada pela emoção.

A escolha da cor branca para a despedida surge como um gesto de respeito e serenidade, convidando amigos, familiares e todos os que acompanharam o percurso de Maycon Douglas a participarem numa cerimónia que honre a sua memória de forma luminosa e pacífica.

As cerimónias fúnebres vão realizar-se este domingo, dia 11 de janeiro e terão início às 13h15 na Sala de Despedida do Crematório de Leiria.