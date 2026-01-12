Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

O funeral de Maycon Douglas realizou-se no passado domingo, 11 de janeiro, e foram vários aqueles que quiseram marcar presença no último adeus ao jovem. Um deles foi Marcelo Palma, que até tratou das cerimónias fúnebres juntamente com pai, uma vez que têm uma agência funerária, mas houve um gesto do ex-concorrente do Secret Story para com a mãe de Maycon que não passou despercebido.

Neuza, a mãe do também DJ, foi protegida ao máximo por Marcelo Palma, ao ponto de não ter aparecido em nenhum dos registos fotográficos que os órgãos de comunicação social divulgaram.

Segundo avança a TV Guia, a mãe de Maycon Douglas chegou ao crematório de Leiria no carro da agência funerária da Marcelo Palma e do pai, e «saiu tapada com um capuz», para que pudesse passar despercebida. Neuza entrou «de imediato» para dentro de crematório, na companhia de um amigo de longa data do ex-concorrente da Casa dos Segredos 8.