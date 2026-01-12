Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Ao Minuto

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Acompanhe ao minuto

Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido - Big Brother

Marcelo Palma tomou uma atitude única durante o funeral de Maycon Douglas para proteger a mãe do ex-concorrente do Secret Story 8.

O funeral de Maycon Douglas realizou-se no passado domingo, 11 de janeiro, e foram vários aqueles que quiseram marcar presença no último adeus ao jovem. Um deles foi Marcelo Palma, que até tratou das cerimónias fúnebres juntamente com pai, uma vez que têm uma agência funerária, mas houve um gesto do ex-concorrente do Secret Story para com a mãe de Maycon que não passou despercebido.

Neuza, a mãe do também DJ, foi protegida ao máximo por Marcelo Palma, ao ponto de não ter aparecido em nenhum dos registos fotográficos que os órgãos de comunicação social divulgaram. 

Segundo avança a TV Guia, a mãe de Maycon Douglas chegou ao crematório de Leiria no carro da agência funerária da Marcelo Palma e do pai, e «saiu tapada com um capuz», para que pudesse passar despercebida. Neuza entrou «de imediato» para dentro de crematório, na companhia de um amigo de longa data do ex-concorrente da Casa dos Segredos 8.

Percorra a nossa galeria e veja ainda as fotografias de Maycon Douglas que preparámos para si
 

Relacionados

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

Estas foram as últimas palavras de Maycon aos fãs antes de morrer

Amigos de Maycon terão recebido «ameaças graves à vida» após entrevista polémica
Temas: Maycon Douglas Marcelo Palma Luto Funeral Mae

Mais Vistos

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Ontem às 21:25
Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

11 jan, 22:52
Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

20 mar 2025, 10:44
Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Ontem às 18:52
Ver Mais

Notícias

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Há 3h e 41min
Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Ontem às 21:25
Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Ontem às 18:52
Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ontem às 17:18
«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Ontem às 16:02
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Há 3h e 41min
Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Ontem às 18:52
Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ontem às 17:18
«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Ontem às 16:02
Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Ontem às 15:29
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Ontem às 16:46
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
01:37

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Ontem às 15:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Ontem às 15:31
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
00:42

Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro

Ontem às 12:45
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
02:42

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Ontem às 11:56
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Ontem às 20:07
"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

Ontem às 19:27
Francisco Monteiro perde 17 quilos e o motivo não poderia ser mais especial: "Está 100% focado"

Francisco Monteiro perde 17 quilos e o motivo não poderia ser mais especial: "Está 100% focado"

Ontem às 16:02
Bárbara Parada adere à tendência do momento... e António Bravo reage: "Morri"

Bárbara Parada adere à tendência do momento... e António Bravo reage: "Morri"

Ontem às 15:34
Em pleno safari, Cristina Ferreira faz declaração de amor inusitada a João Monteiro: "Amo o espelho"

Em pleno safari, Cristina Ferreira faz declaração de amor inusitada a João Monteiro: "Amo o espelho"

11 jan, 20:18
Ver Mais Outros Sites