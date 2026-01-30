Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Marcelo Palma marcou presença no Dois às 10 e não escondeu a emoção ao recordar Maycon Douglas, amigo próximo que perdeu a vida no início do ano. Numa conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente do Secret Story 8 e também comentador da TVI, falou abertamente sobre os dias que antecederam o desaparecimento, confessando que continuam a existir muitas perguntas sem resposta.

Segundo Marcelo, Maycon nunca lhe deu indícios claros de que algo de grave pudesse acontecer, apesar de admitir que, à distância, alguns comportamentos levantam hoje dúvidas. «Ligava-me muitas vezes (…) podia ser uma chamada de atenção (...) não sei», confessou, sublinhando que, na altura, nada lhe pareceu alarmante.

Sobre a noite do desaparecimento, Marcelo foi claro ao dizer que a informação conhecida publicamente não explica tudo. «É público que houve atritos com pessoas próximas, mas não sei se é a justificação», afirmou, acrescentando que acredita que muitas questões ficarão por esclarecer. «Muita gente me pergunta o porquê, mas eu não sei. Acho que ninguém nunca vai saber porquê», reforçou.

O responsável pela agência funerária revelou ainda ter optado por se isolar nos dias seguintes, apesar do apoio sentido por parte de amigos e antigos colegas. «Eu isolei-me. Tiveram todos no funeral e todos foram um apoio para todos. Acho que foi bonito», concluiu, emocionado.

Veja o momento: