Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

No Dois às 10, Marcelo Palma abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a morte de Maycon Douglas, cujo corpo foi identificado após ter dado à costa na Nazaré. Emocionado, o amigo e responsável pela agência funerária que tratou das cerimónias fúnebres revelou que continua a não acreditar plenamente que tudo isto aconteceu. «Não acredito ainda», afirmou, de forma direta, quando questionado sobre a possibilidade de ter sido um acidente, assumindo que a confirmação da identidade do corpo foi um choque difícil de descrever.

O ex-concorrente do Secret Story 8 contou que esteve na linha da frente em todo o processo, desde o contacto com a família até à preparação do corpo e organização do funeral, algo que considera ter sido a experiência mais dolorosa da sua vida. «Isto foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Ele era tão novo. Só nos conhecíamos há um ano, mas privávamos muito», desabafou.

Cada detalhe tornou-se um peso emocional difícil de suportar. «É muito difícil. Fiquei sem chão… o escolher a roupa com a família. Tudo. O mais difícil foi o pós», revelou, referindo-se ao período depois das cerimónias, quando o silêncio se tornou ainda mais duro. Apesar da dor, Marcelo garante que não se arrepende de ter assumido essa responsabilidade. «Preferi ser eu a lidar com isto e ultrapassar do que não ter sido eu a fazer», explicou, encarando esse gesto como uma última homenagem a Maycon.