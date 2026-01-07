Mãe de Maycon Douglas é hospitalizada após sentir-se mal: «Está muito frágil»

A mãe de Maycon Douglas teve de ser hospitalizada esta terça-feira, 6 de janeiro. A notícia foi avançada pela CMTV esta quarta-feira, 7, depois de ter sido noticiado, pela CNN Portugal, o aparecimento do corpo do ex-concorrente do Secret Story 8, que deu à costa na Praia do Sul, na Nazaré.

«Ontem, a mãe teve de ser hospitalizada. Está muito frágil», revelou a jornalista Tânia Laranjo, durante a emissão do programa Rua Segura, em que o tema estava a ser analisado. «Sentiu-se mal», acrescentou a pivô Magali Pinto.

Maycon estava desaparecido desde a madrugada de dia 31 de dezembro. Próximo do local em que o corpo deu à costa, tinha sido encontrado o seu carro, a seis metros de profundidade. A mesma estação televisiva avançou que o corpo do DJ foi encontrado num «estado avançado de decomposição».

O pescador que encontrou o corpo – que será de Maycon Douglas, segundo o que apurou a CNN Portugal, relatou tudo o que aconteceu. Foi esta quarta-feira, dia 7 de janeiro, precisamente uma semana após o desaparecimento de Maycon Douglas, que o pescador António Silva encontrou um cadáver na Praia do Sul, na Nazaré.

António Silva relatou à CMTV como encontrou este corpo, que está a ser descrito como o de Maycon Douglas.

O pescador começou por afirmar o seguinte: «Vi o corpo já de manhã mas, com o sol a bater, estava branquinho e parecia uma pedra à borda de água. Eu estava longe, a pescar. Passou um casal de brasileiro e chamou-me. Puseram-se aos berros, com os braços a chamarem-me. Eu fui lá ver».

De seguida, acabou por explicar o estado em que encontrou o corpo: «Estava meio dentro, meio fora de água, porque a maré estava a subir. Puxei-o uns dez metros e chamámos a polícia».

António Silva reparou logo nas tatuagens, mas o corpo estava num “estado avançado de decomposição”.

O ex-concorrente do Secret Story 9 desapareceu na madrugada do último dia do ano. O seu carro foi encontrado submerso junto ao Farol das ondas gigantes.