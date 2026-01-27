Maycon Douglas: Um pormenor distingue este caso de todos os outros registados na Nazaré

Há novos detalhes intrigantes sobre a morte de Maycon Douglas. Em declarações à revista TV7 Dias, um elemento envolvido nas operações de resgate revelou um detalhe pouco comum relacionado com o local onde foi encontrado o veículo do jovem.

Segundo a mesma fonte, aquela zona do canhão da Nazaré já registou vários acidentes semelhantes: «Este é, talvez, o quinto carro a ir parar ao mar naquela zona», afirmou, sublinhando, no entanto, que o caso de Maycon apresenta uma diferença significativa face aos anteriores.

«Todos os outros foram para o lado esquerdo, porque é mais alto e é mesmo precipício. Do lado onde foi encontrado o carro de Maycon não é logo precipício, ainda tem rocha. Foi a primeira vez que assisti a uma coisa destas», explicou, assumindo a estranheza da situação.

Um caso trágico que continua a marcar quem acompanhou de perto as buscas e que permanece envolto em interrogações devido às circunstâncias invulgares do acidente.

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Os resultados da autópsia de Maycon Douglas revelam novos detalhes sobre a trágica morte do ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8. Segundo a CNN Portugal, o jovem de 25 anos tinha areia no estômago e pulmões muito pesados, o que aponta para o afogamento como causa da morte e afasta a hipótese de crime. Até ao momento, não existem suspeitas de intervenção de terceiros na morte, segundo apurou o canal.

Os exames toxicológicos, que poderão ainda esclarecer melhor o caso, só deverão ser conhecidos dentro de um mês. Estes vão permitir perceber se Maycon estava sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos no momento da morte.

Maycon desapareceu no dia 31 de dezembro, na Nazaré, depois de sair de um bar onde esteve a passar música, acompanhado de uma amiga. No dia seguinte, os amigos aperceberam-se de que ninguém sabia do seu paradeiro, mas a última localização partilhada pelo jovem levou-os até ao local onde o carro caiu ao mar, perto do farol de São Miguel Arcanjo.

O corpo de Maycon Douglas deu à costa no dia 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré, perto do local onde foi encontrado submerso, a seis metros de profundidade, o veículo do antigo concorrente.