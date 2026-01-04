Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

Portugal continua em alvoroço com o desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 2024. O jovem está desaparecido desde a madrugada do dia 31 de dezembro. A PJ continua à procura do jovem.

As buscas por Maycon foram retomadas este domingo, dia 4, na Nazaré, como avança o Correio da Manhã.

As operações estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré. No mar, contam com o empenho dos tripulantes da Estação Salva-vidas, que continuam a percorrer a zona na esperança de encontrar pistas que ajudem a localizar Maycon.

Em terra, os elementos do Comando Local da Polícia Marítima mantêm-se no terreno com um reforço significativo: o perímetro de buscas foi alargado a outras praias da região, numa tentativa de aumentar as hipóteses de sucesso.

De acordo com a peça que passou no 'Jornal Nacional' da TVI, nesta sexta-feira dia 2 de janeiro, «não há indícios do envolvimento de terceiros nesse desaparecimento».

A par disto e tal como já tinha sido avançado, José Alberto Carvalho afirmou: «Perto do carro, foi encontrado um casaco, mas mais nenhum vestígio do jovem».

Tudo o que já se sabe...

Recorde-se que o carro que conduzia no último dia em que foi visto (31 de dezembro), já foi encontrado submerso no mar da Nazaré, a seis metros de profundidade, com um casaco que pertencia ao ex-concorrente do Secret Story 8 no interior.

A notícia foi avançada no TVI Jornal desta sexta-feira, 2 de janeiro. Segundo o mesmo bloco informativo, o carro «passou junto ao farol de São Miguel Arcanjo» e foram «derrubadas todas as baias laterais». Há ainda «vestígios na arriba da descida do carro».

No TVI Em Cima da Hora foi ainda revelado que «o carro foi encontrado a 6 metros de profundidade, numa zona onde o mar é muito complicado. Logo a seguir, começa uma profundidade muito mais e por isso as condições para buscas neste zona são muito complicadas». Até ao momento, os mergulhadores forenses da Marinha «estão à espera para ver se hoje há condições fazerem novas buscas».

O tema já tinha sido debatido na rubrica Crónica Criminal, do Dois às 10. Cristina Ferreira confessou: «A nossa equipa tentou falar também com a família, para tentar perceber de que forma é que poderia ajudar, porque qualquer informação hoje em dia será útil.»

E prosseguiu: «A mãe, assim que atendeu, desligou-nos logo o telefone e, portanto, são compreensíveis quaisquer reações que a família possa ter agora. Em relação aos amigos, o que nos disseram é que têm muito poucas esperanças e que, no fundo, têm 1% de esperança de que ele possa estar bem ou ser encontrado vivo. Portanto, não há aqui mais nada.»

Cristina Ferreira revelou ainda que tentaram falar com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, que também não adiantou grandes pormenores. «A própria Renata, com quem nós conversámos, também não nos acrescentou grandes coisas e disse que não ia falar da vida pessoal dele», findou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Renata reza junto ao local

Renata Reis, ex-namorada do jovem, recorreu à sua conta de Instagram para fazer um apelo emotivo Através dos stories, a ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou uma fotografia no local exato onde o carro de Maycon Douglas foi encontrado. Na imagem, Renata surge a segurar um terço e a aliança de namoro, num gesto carregado de simbolismo.

Na publicação, Renata Reis deixou uma mensagem tocante dirigida a Maycon Douglas:

«Maycon, estamos todos à tua espera. Por mais que não saibamos de ti, é uma tentativa de acreditar que podes estar a ver isto. Estamos aqui à tua espera, sem julgamentos, apenas para te dar a mão.»

Recorde-se que Maycon Douglas e Renata Reis iniciaram a relação dentro da Casa dos Segredos em 2024. No entanto, o namoro acabaria por terminar já fora do reality show.