Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Maycon Douglas, concorrente do Secret Story 8, recorreu às redes sociais para partilhar um momento complicado que viveu recentemente. O jovem revelou que foi vítima de um acesso indevido à sua conta de Instagram, situação que o deixou preocupado e o levou a esclarecer tudo publicamente.

Segundo contou, alguém acedeu à sua conta sem autorização, o que resultou na perda de mensagens, contactos e até algumas oportunidades de parceria: «Infelizmente, houve um acesso indevido à minha conta por um período que ainda não consegui determinar. Durante esse tempo, algumas oportunidades de parceria foram apagadas, mensagens de pessoas queridas se perderam e também houve a remoção de alguns seguidores, entre outras coisas que ainda estou a decifrar.»

Apesar do susto, Maycon garantiu que a situação já está resolvida e deixou uma mensagem de tranquilidade aos seus seguidores: «Felizmente, o problema já foi resolvido. Caso algo tenha sido enviado ou se precisarem de falar comigo, podem entrar em contacto por DM ou mail. Agradeço pela compreensão e carinho de sempre. Tenham uma ótima semana, família!»

Depois do susto, Maycon voltou à normalidade e mostrou-se grato pelo carinho recebido: «Foi apenas um susto, mas já passou», afirmou, garantindo que está pronto para seguir em frente com o mesmo entusiasmo de sempre.