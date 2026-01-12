Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

A morte de Maycon Douglas aos 25 anos está a chocar o País. O ex-concorrente do Secret Story 8 foi encontrado já sem vida numa praia da Nazaré, uma semana após ter desaparecido misteriosamente.

Os resultados da autópsia de Maycon Douglas revelaram novos detalhes sobre a trágica morte: o jovem de 25 anos tinha areia no estômago e pulmões muito pesados, o que aponta para o afogamento como causa da morte e afasta a hipótese de crime.

Mas para além disto, há ainda algo mais por descobrir, que nos leva ao próximo passo da investigação, tal como explicou o professor Rui Pereira, em declarações ao 'Grande Jornal' da 'CMTV'.

«Aquilo que nós não sabemos e é essencial» para perceber se «houve um suicídio, um homicídio ou um acidente» é «a que se deveu a queda do automóvel? Essa é a pergunta que agora se faz», explicou o especialista no referido canal.

Importa também recordar que os exames toxicológicos, que poderão ainda esclarecer melhor o caso, só deverão ser conhecidos dentro de um mês. Estes vão permitir perceber se Maycon estava sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos no momento da morte.

«A autópsia não terminou. A autópsia ainda está por concluir porque há exames complementares, do foro toxicológico, que vão responder a uma questão muito importante: saber se ingeriu algumas substâncias que tenham diminuído a capacidade de condução ou até a consciência», explicou Rui Pereira à 'CMTV'.

Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral

O último adeus a Maycon Douglas realizou-se este domingo, 11 de janeiro, no Crematório de Leiria. Foram muitos os amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que marcaram presença na despedida ao jovem e todos eles cumpriram o pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma tinha partilhado um pedido especial publicado pela Agência Funerária Velhinho que se destinava a todos os que desejassem estar presentes na cerimónia de despedida:

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, teve um impacto visível: nas cerimónias fúnebres, formou-se uma grande mancha branca, símbolo de paz e união entre todos os presentes que quiseram prestar a última homenagem ao ex-concorrente do Secret Story

Coincidência arrepiante marca as cerimónias fúnebres

Uma cerimónia repleta de emoção e simbolismo marcou a despedida de Maycon Douglas. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria encheu-se de amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que quiseram prestar a última homenagem ao jovem. Mas foi um momento inesperado que tocou profundamente todos os presentes.

Segundo o que foi dito em direto na CMTV, «apenas choveu quando o caixão com Maycon Douglas passava para o crematório». O momento singular não passou despercebido aos presentes, que interpretaram a chuva repentina como um sinal emotivo durante a despedida.