Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente

Uma canção emocionante criada em memória de Maycon Douglas está a comover as redes sociais. Renata Reis foi a primeira a partilhar a música, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, quebrando assim o silêncio após a confirmação da morte do jovem. A música, interpretada por Nufla, foi especialmente escrita para homenagear o ex-concorrente e apresenta uma letra profundamente tocante.

Através dos stories do Instagram, Renata Reis publicou uma fotografia emotiva dos dois, acompanhada pela voz inconfundível de Nufla a cantar versos que arrepiam:

«Não consigo acreditar na tua ida.

Só quero acreditar que é mentira.

Acorda-me deste pesadelo, tira-me deste relento.

Mãe, rapazes e Nazaré, o nosso amor por ti sempre irá ficar de pé.

Volta, volta para nós.

Volta, volta para nós.

Acorda-me deste pesadelo.

Tira-me deste relento.

Se o mundo pesa demais, para voltares.

Encontra-me onde o tempo não sabe entrar.

Visita-me em sonhos, nem que seja só por um sinal.

Faz-me sentir que a tua presença ainda é real.

Mãe, rapazes e Nazaré, o nosso amor por ti sempre irá ficar de pé.

O paraíso recebe a tua vida.

Mãe, rapazes e Nazaré, o nosso amor por ti sempre ficará de pé.»