Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

  • Há 1h e 52min
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia - Big Brother

Raquel Coelho, namorada de Maycon, dá a última entrevista e esclarece uma das maiores dúvidas que existe sobre as últimas horas do ex-concorrente

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, deu a última entrevista, na tentativa de terminar de vez com a curiosidade em torno da morte do ex-concorrente. A jovem esclareceu a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia.

Em declarações à TV7 Dias, a namorada de Maycon mostra-se convicta que a morte do ex-concorrente foi baseada em anos de muita revolta e dor. «Eu acredito que uma pessoa, quando faz isto, tem que ter muita coisa para trás. Nunca imaginei mesmo que isto fosse uma hipótese para ele. Nunca (…) Não acredito que tenha sido algo planeado previamente para fazer naquela noite, acredito que ele teve muitas coisas difíceis pelas quais passou na vida, como muitos de nós temos, que tinha muitas mágoas e revolta dentro dele e, naquele momento, vejo tudo ao de cima».

Raquel Coelho também desmentiu que a derradeira discussão tenha sido motivada por uma cena de ciúmes. «Não foram ciúmes, isso é completamente mentira, mas também prefiro não avançar o que aconteceu, pormenores. Não tenho que justificar isso a ninguém, quem esteve connosco nessa noite sabe, as autoridades e a quem de direito sabem o que aconteceu. Estava tudo bem, até irmos embora».

A jovem recusou-se a dar qualquer tipo de informação sobre a mãe. «Em relação à mãe dele não vou mesmo falar. O desejo dela é não falar e não o vou fazer por ela (…) Eu já tive contacto com ela depois disto tudo. Neste momento, sei que ela quer estar mais resguardada e tenho sabido como ela está através do melhor amigo do Maycon», disse apenas.

Em luto profundo, Raquel Coelho agarra-se às memórias e aos objetos que ainda guarda de Maycon Douglas. «Para já, decidi manter as coisas dele comigo, guardadas, faz-me sentido e faz-me sentir bem neste momento. Relativamente ao futuro logo saberei como lidar. São roupas e objetos pessoais (…) A única coisa que mantenho sempre comigo é a tatuagem que fiz, que me faz sentir que o trago sempre comigo», disse à mesma publicação.

Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, deu uma última entrevista, na tentativa de terminar de vez com o assunto. A jovem pretende, desta forma, tentar dar paz à família e amigos do ex-concorrente.

Em declarações à TV7 Dias, Raquel confessa ser extremamente difícil perder o seu amor tão cedo.

«Não é de todo fácil, mas estou a fazê-lo com o objetivo de talvez pôr um ponto final na história, é o meu desejo desde o início (…) Já basta aquilo que estamos a passar. Acho que todo este fator noticioso não ajuda e estou a falar precisamente para ver se consigo de alguma forma ajudar a terminar o assunto, declarou, acrescentando: «Tem sido completamente irreal, ninguém conta perder a pessoa que ama aos 25 anos».

Na entrevista, Raquel Coelho contou ter sentido um pressentimento terrível, logo no dia do desaparecimento de Maycon Douglas, que ficou ainda mais dramático quando o carro foi encontrado no fundo do mar.

«Comecei a fazer o luto, honestamente, no dia 31 de dezembro. Nesse dia eu já sentia que algo de muito mau tinha acontecido porque ninguém conseguia falar com o Maycon e ele não falta ao trabalho».

«Soube que ele não apareceu ao sound check na Quarteira, o que era impossível, especialmente na passagem de ano, que é uma altura muito importante para ele. E ele estava super entusiasmado (…) Ele era incapaz de deixar as pessoas que ama num pranto, a achar que aconteceu alguma coisa e ele estar num carro algures, seria impossível», desvendou.

«Desde o dia 31 que comecei a fazer o meu luto, e depois no dia 1, quando apareceram os destroços do carro no farol, caiu-me tudo e confirmou-se o meu pensamento», lamentou.

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Tal como Renata Reis, também Raquel Coelho decidiu fazer uma tatuagem em memória de Maycon Douglas. A namorada do ex-concorrente decidi prestar-lhe uma homenagem, poucos dias após o último adeus.

Raquel tatuou uma asa de anjo no braço. Mas o desenho tem um significado escondido, de arrepiar. É que o desenho replica um anel – que tinha uma asa de anjo – e que Maycon usava muitas vezes no dedo indicador.

Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, quebrou o silêncio no meio da sor profunda e do luto que sente pela morte do ex-concorrente. A jovem expressa a gratidão pelo apoio recebido nesta fase de dor. Contudo, lamenta profundamente a onda de ódio que tem vindo a receber. Raquel defende que o silêncio e a compreensão são preferíveis à ignorância disfarçada de opinião.

A namorada de Maycon também mostrou a tatuagem que fez em homenagem ao seu amor: uma asa de anjo.

Leia aqui o texto de Raquel Coelho na íntegra:

«Estive reticente em fazer este tipo de partilha, mas aqui vai. Desde já, quero agradecer do fundo do coração, a todas as pessoas que me enviaram mensagens de apoio neste momento difícil ❤️

Em relação à onda de ódio que se gerou, acredito que ela reflete a sociedade atual: pessoas que falam do que não sabem, convencidas de que sabem tudo, sem ponderar o peso e as consequências das palavras que dizem. Isto numa altura em que a saúde mental deveria ser um tema tratado com muito mais respeito e consciência.

A essas pessoas, espero sinceramente que nunca tenham de passar pela minha dor nem estar na minha posição, nem na posição de quem ama verdadeiramente o Maycon.»

Porque o silêncio e a empatia não causam danos, ao contrário da ignorância disfarçada de opinião. Como diria o Maycon :’Os cães ladram’».

 

 

Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Nas redes sociais foi partilhada uma imagem tocante de Maycon Douglas. O DJ Marques, que era grande amigo e trabalhava ao lado do ex-concorrente, partilhou aquela que é uma das últimas fotografias de Maycon Douglas com vida. A imagem seria usada já em 2026.

«Esta era a nossa foto para 2026! Este cumprimento era mais do que um gesto, era o sinal de que tínhamos conseguido… Levo-te comigo em tudo o que ainda vou construir», escreveu na legenda.

O DJ Marques foi também o último a subir ao palco com Maycon Douglas.

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Um dia após o funeral do Maycon Douglas, Renata Reis fez uma tatuagem em homenagem ao ex-namorado. Num gesto emocionante, Renata Reis decidiu tatuar a palavra «Faith»  - que em português significa fé  - no braço.

Renata e Maycon viveram uma história de amor, que começou quando os dois entraram no Secret Story 8. Os dois tinham juntos o segredo «Somos um casal falso». Acabaram a apaixonar-se. A separação foi tornada pública em maio de 2025, vários meses após o fim do reality show.

 

Maycon Douglas partiu aos 25 anos e a sua morte está a chocar o País, tendo sido várias as homenagens públicas desde que se soube do trágico desfecho. 

Uma delas e muito comentada é a de Renata Reis, ex-namorada do ex-concorrente do Secret Story, programa esse que os juntou e fez nascer o amor, que entretanto acabou fora da casa. 

Após se mostrar arrasada nas cerimónias fúnebres de Maycon, Renata partilhou um vídeo com vários momentos vividos ao lado do jovem de 25 anos, enquanto os dois ainda namoravam. 

Na legenda da partilha - feita nos stories do Instagram - Renata escreveu: «"Always busy rocking crowds". Para sempre», lê-se, em jeito de declaração. 

Temas: Maycon Douglas Namorada Raquel Coelho

Mais Vistos

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:44
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 13:01
«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

25 nov 2025, 16:17
Ver Mais

Notícias

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Há 1h e 52min
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Há 3h e 50min
Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Hoje às 10:15
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Ontem às 21:36
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Ontem às 21:26
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:46
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Ontem às 15:28
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Ontem às 15:04
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Ontem às 21:36
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Ontem às 21:26
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Ontem às 18:37
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Ontem às 18:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

Há 1h e 39min
Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Há 1h e 48min
"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

Hoje às 08:38
Carolina Pinto faz desabafo: "Estou super doente"

Carolina Pinto faz desabafo: "Estou super doente"

Ontem às 17:12
Após rumores de afastamento, Francisco Monteiro faz esclarecimento sobre relação com João Monteiro!

Após rumores de afastamento, Francisco Monteiro faz esclarecimento sobre relação com João Monteiro!

Ontem às 16:16
Ver Mais Outros Sites