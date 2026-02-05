Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, deu uma última entrevista, na tentativa de terminar de vez com o assunto. A jovem pretende, desta forma, tentar dar paz à família e amigos do ex-concorrente.

Em declarações à TV7 Dias, Raquel confessa ser extremamente difícil perder o seu amor tão cedo.

«Não é de todo fácil, mas estou a fazê-lo com o objetivo de talvez pôr um ponto final na história, é o meu desejo desde o início (…) Já basta aquilo que estamos a passar. Acho que todo este fator noticioso não ajuda e estou a falar precisamente para ver se consigo de alguma forma ajudar a terminar o assunto, declarou, acrescentando: «Tem sido completamente irreal, ninguém conta perder a pessoa que ama aos 25 anos».

Na entrevista, Raquel Coelho contou ter sentido um pressentimento terrível, logo no dia do desaparecimento de Maycon Douglas, que ficou ainda mais dramático quando o carro foi encontrado no fundo do mar.

«Comecei a fazer o luto, honestamente, no dia 31 de dezembro. Nesse dia eu já sentia que algo de muito mau tinha acontecido porque ninguém conseguia falar com o Maycon e ele não falta ao trabalho».

«Soube que ele não apareceu ao sound check na Quarteira, o que era impossível, especialmente na passagem de ano, que é uma altura muito importante para ele. E ele estava super entusiasmado (…) Ele era incapaz de deixar as pessoas que ama num pranto, a achar que aconteceu alguma coisa e ele estar num carro algures, seria impossível», desvendou.

«Desde o dia 31 que comecei a fazer o meu luto, e depois no dia 1, quando apareceram os destroços do carro no farol, caiu-me tudo e confirmou-se o meu pensamento», lamentou.

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Tal como Renata Reis, também Raquel Coelho decidiu fazer uma tatuagem em memória de Maycon Douglas. A namorada do ex-concorrente decidi prestar-lhe uma homenagem, poucos dias após o último adeus.

Raquel tatuou uma asa de anjo no braço. Mas o desenho tem um significado escondido, de arrepiar. É que o desenho replica um anel – que tinha uma asa de anjo – e que Maycon usava muitas vezes no dedo indicador.

Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, quebrou o silêncio no meio da sor profunda e do luto que sente pela morte do ex-concorrente. A jovem expressa a gratidão pelo apoio recebido nesta fase de dor. Contudo, lamenta profundamente a onda de ódio que tem vindo a receber. Raquel defende que o silêncio e a compreensão são preferíveis à ignorância disfarçada de opinião.

A namorada de Maycon também mostrou a tatuagem que fez em homenagem ao seu amor: uma asa de anjo.

Leia aqui o texto de Raquel Coelho na íntegra:

«Estive reticente em fazer este tipo de partilha, mas aqui vai. Desde já, quero agradecer do fundo do coração, a todas as pessoas que me enviaram mensagens de apoio neste momento difícil ❤️

Em relação à onda de ódio que se gerou, acredito que ela reflete a sociedade atual: pessoas que falam do que não sabem, convencidas de que sabem tudo, sem ponderar o peso e as consequências das palavras que dizem. Isto numa altura em que a saúde mental deveria ser um tema tratado com muito mais respeito e consciência.

A essas pessoas, espero sinceramente que nunca tenham de passar pela minha dor nem estar na minha posição, nem na posição de quem ama verdadeiramente o Maycon.»

Porque o silêncio e a empatia não causam danos, ao contrário da ignorância disfarçada de opinião. Como diria o Maycon :’Os cães ladram’».

Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Nas redes sociais foi partilhada uma imagem tocante de Maycon Douglas. O DJ Marques, que era grande amigo e trabalhava ao lado do ex-concorrente, partilhou aquela que é uma das últimas fotografias de Maycon Douglas com vida. A imagem seria usada já em 2026.

«Esta era a nossa foto para 2026! Este cumprimento era mais do que um gesto, era o sinal de que tínhamos conseguido… Levo-te comigo em tudo o que ainda vou construir», escreveu na legenda.

O DJ Marques foi também o último a subir ao palco com Maycon Douglas.

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Um dia após o funeral do Maycon Douglas, Renata Reis fez uma tatuagem em homenagem ao ex-namorado. Num gesto emocionante, Renata Reis decidiu tatuar a palavra «Faith» - que em português significa fé - no braço.

Renata e Maycon viveram uma história de amor, que começou quando os dois entraram no Secret Story 8. Os dois tinham juntos o segredo «Somos um casal falso». Acabaram a apaixonar-se. A separação foi tornada pública em maio de 2025, vários meses após o fim do reality show.

Maycon Douglas partiu aos 25 anos e a sua morte está a chocar o País, tendo sido várias as homenagens públicas desde que se soube do trágico desfecho.

Uma delas e muito comentada é a de Renata Reis, ex-namorada do ex-concorrente do Secret Story, programa esse que os juntou e fez nascer o amor, que entretanto acabou fora da casa.

Após se mostrar arrasada nas cerimónias fúnebres de Maycon, Renata partilhou um vídeo com vários momentos vividos ao lado do jovem de 25 anos, enquanto os dois ainda namoravam.

Na legenda da partilha - feita nos stories do Instagram - Renata escreveu: «"Always busy rocking crowds". Para sempre», lê-se, em jeito de declaração.