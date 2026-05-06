No primeiro Dia da Mãe sem o filho, mãe de Maycon recebe mensagem: «Encontrar algum conforto nas memórias...»

Num Dia da Mãe marcado pela dor da ausência, uma mensagem partilhada nas redes sociais está a emocionar milhares de pessoas. Dirigida à mãe de Maycon por uma página de apoio ao jovem, o texto tornou-se viral pela forma intensa e sentida como retrata o luto e o amor que nunca desaparece.

A publicação começa com palavras de carinho: «queremos abraçar-te com todo o carinho» e assume desde logo um tom próximo e respeitoso. Num dia habitualmente associado à celebração, a mensagem reconhece a realidade difícil de quem vive a perda.

Ao longo do texto, multiplicam-se as palavras de apoio e compreensão. «Sabemos que este dia pode doer de uma forma difícil de explicar», lê-se, numa clara tentativa de validar a dor sentida. Ainda assim, há também espaço para uma mensagem de esperança: o amor de mãe não desaparece, permanece vivo, mesmo na ausência.

Sem recorrer a frases feitas, a publicação afasta-se do tom festivo e aposta numa mensagem mais íntima e emocional. «Hoje não queremos falar de celebrações, mas estar contigo em pensamento», pode ler-se, reforçando a ideia de proximidade e respeito.

A mensagem sublinha ainda que a mãe de Maycon não está sozinha, evidenciando o apoio que tem recebido através das redes sociais.

O texto termina com uma imagem particularmente marcante: a lembrança do filho como «uma luz que permanece acesa no teu coração», uma metáfora que tem tocado quem lê.

A publicação é acompanhada por símbolos de carinho, como um coração branco, e pela hashtag “#juicyrasta”, associada à memória de Maycon.