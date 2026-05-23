Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

A morte trágica de Maycon Douglas no início do ano deixou o País em choque e voltou a ser tema dentro da casa do Secret Story - Desafio Final. Durante uma conversa sobre comunicados nas redes sociais, Flávia acabou por fazer uma confissão sobre a forma como Renata Reis lidou com a situação.

«Emiti um comunicado a defender a Renata, em relação às pessoas que estavam a cair em cima dela, por causa do Maycon. Foi pesado. Eu acompanhei a Renata em tudo», confidenciou Nufla.

«Troquemos de tema, troquemos mesmo de tema», pediu João Ricardo, que também era amigo de Maycon.

Pode ver aqui o momento:

«Ficou alguma coisa por dizer?» Renata Reis fala pela primeira vez em televisão sobre a morte de Maycon

Renata Reis marcou presença no programa Dois às 10, das manhãs da TVI, e acabou por abrir o coração sobre um dos momentos mais difíceis da sua vida: a morte de Maycon Douglas.

Durante a conversa, Cláudio Ramos quis perceber como a ex-concorrente do Secret Story 8 conseguiu lidar com a dor da perda e questionou: «Como é que uma pessoa se levanta depois?».

Renata respondeu de forma sincera: «Psicólogo, terapia... muita terapia».

A jovem destacou ainda a importância de respeitar o próprio tempo no processo de recuperação emocional: «Tirar tempo para nós e não ter problema de parar, darmo-nos o privilégio de parar, para depois conseguir arrancar».

Num dos momentos mais emocionantes da entrevista, Cláudio Ramos perguntou-lhe: «Ficou alguma coisa por dizer?». Já com um tom de voz mais delicado, Renata Reis respondeu apenas: «Claro».

O momento acabou por comover os telespectadores.

Veja o momento aqui: