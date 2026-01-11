Ao Minuto

Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral de Maycon Douglas

O último adeus a Maycon Douglas realizou-se este domingo em Leiria, reunindo amigos, família e ex-concorrentes de reality shows e todos cumpriram o pedido especial.

O último adeus a Maycon Douglas realizou-se este domingo, 11 de janeiro, no Crematório de Leiria. Foram muitos os amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que marcaram presença na despedida ao jovem e todos eles cumpriram o pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma tinha partilhado um pedido especial publicado pela Agência Funerária Velhinho que se destinava a todos os que desejassem estar presentes na cerimónia de despedida:

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, teve um impacto visível: nas cerimónias fúnebres, formou-se uma grande mancha branca, símbolo de paz e união entre todos os presentes que quiseram prestar a última homenagem ao ex-concorrente do Secret Story 8.

 

 

