Figura pública revolta-se com ataques à mãe de Maycon Douglas. Este é o gesto que está a dar que falar

O desaparecimento de Maycon Douglas continua a gerar angústia entre centenas de fãs, amigos e familiares. Numa entrevista dada por amigos do ex-concorrente, a própria mãe é acusada de já ter "aceitado" o pior cenário.

Depois das críticas dirigidas à mãe do jovem, Pedro Chagas Freitas manifestou-se publicamente, indignado com o julgamento de que esta tem sido alvo. O escritor não ficou indiferente ao momento e usou as suas plataformas digitais para fazer um apelo sentido.

Na sua página oficial de Instagram, Pedro Chagas Freitas dirigiu-se diretamente aos críticos da mãe do ex-concorrente:

«Não julguem esta mãe, por favor. Não há como julgar o que está sentenciado antes de qualquer julgamento. Não há paz para uma mãe assim. O contrário de paz é angústia. Amigos, familiares, quem gosta dela, dele: não julguem esta mãe, por favor.», começou por escrever o autor.

Num texto profundamente emotivo e carregado de empatia, Pedro Chagas Freitas acrescentou palavras que ecoam a dimensão humana da tragédia:

«Não se julga o inominável. O fundo do poço é um espaço sem regras, ou com regras que são só de quem lá está. Não há maneira certa de lidar com o que nos mata. Não há como dizer o que é estranho e o que não é. Estranho, absurdo, miserável, desgraçado, é o que ela sente, o que ela tem de sentir. Não conheço sofrimento maior do que o de uma mãe que não sabe onde está o filho e que pode ficar assim para sempre. É excruciante, desumano. Não há receita para atravessar o insuportável. A angústia mata. O vazio ocupa muito espaço, ocupa-nos. Não julguem esta mãe, por favor.»