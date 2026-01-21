Alvo de mensagens de ódio, namorada de Maycon toma atitude radical: «Não vou justificar a minha vida nem o meu amor»

Raquel Coelho partilhou nas stories do Instagram algumas mensagens de ódio que tem andado a receber desde o desaparecimento e morte do namorado, Maycon Douglas. Entre chantagens, levantamento de hipóteses, e suposições, Raquel Coelho diz ter sido alvo de perseguição cerrada por parte de pessoas que não a conhecem de lado nenhum.

Após expor nas stories do Instagram as muitas mensagens de ódio que recebeu, Raquel Coelho fez um comunicado aos seguidores:

«Exponho isto para mostrar como é fácil falar atrás de um ecrã. É colocar-se no lugar de quem recebe essas palavras - sobretudo quando já se está no limite», começou por explicar. Sem esconder o pesadelo que está a viver, a jovem acabou por mostrar-se mais frágil do que nunca: «Estou a viver a pior fase da minha vida. Perdi a pessoa que amo. Uma dor real, profunda, que não se discute nem se valida com opiniões externas. Ainda assim, tenho recebido mensagens de ódio e julgamentos cruéis, construídos a partir de suposições, narativas mediáticas e certezas que não correspondem à verdade.», escreveu. Raquel Coelho continuou o comunicado dizendo que: «Assusta-me a facilidade com que se acredita e tudo o que se diz na comunicação social. Assusta-me ainda mas quando essas "certezas" são afirmadas com frieza e arrogância por pessoas com estatuto e visibilidade pública, que sabem perfeitamente o impacto da suas palavras - e escolhem usá-las sem empatia, sem cuidado e sem verdade. Isso não é autoridade, é irresponsabilidade.», escreveu, reforçando a ideia de que estas pessoas têm uma grande falta de bom senso.

A namorada de Maycon apelou à importância de ponderar as ações em virtude do que as pessoas possam vir a sentir com elas: «Importa também lembrar algo que muitos parecem ignorar: enviar mensagens de ódio, assediar, ameaçar ou incitar ao ataque através da Internet não é "opinião" - é crime. A liberdade de expressão não protege a crueldade, o assédio nem a violência psicológica. Palavras têm consequências, também legais.», disse.

Por fim, Raquel mostou-se agradecida por estar rodeada de pessoas boas e que a têm apoiado imenso nesta fase difícil: «Não vou justificar a minha vida nem o meu amor. Quem sabe, sabe. Sou uma sortuda, estou rodeada das melhores pessoas do mundo e tenho uma rede de apoio forte e presente, mas nem toda a gente tem. E palavras como estas ditas com ódio ou leviandade, podem empurrar alguém que já está no limite para decisões como as que tiraram o Maycon deste mundo.», findou.

Veja a publicação.