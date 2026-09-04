Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

A ex-namorada de Maycon decidiu abordar publicamente um tema delicado e que continua a ser vivido em silêncio por muitas pessoas. Num vídeo publicado nas redes sociais, onde surge a dar a cara, deixou uma importante mensagem sobre saúde mental e prevenção do suicídio.

«Setembro é o mês da prevenção do suicídio e, este ano, senti que não podia deixar passar esta data sem falar sobre isto», começou por dizer.

A jovem admitiu que não é um assunto fácil para si e revelou que já atravessou «uma das fases mais difíceis» da sua vida, altura em que sentiu necessidade de procurar ajuda.

«Não porque seja um tema fácil para mim. Pelo contrário. Mas porque acredito que quanto mais falarmos sobre saúde mental, mais normal será para alguém dizer “não estou bem” e procurar ajuda antes de chegar ao limite», explicou.

Sem esconder a importância que pedir ajuda teve no seu próprio percurso, acrescentou: «Eu própria já passei por uma das fases mais difíceis da minha vida e precisei de pedir ajuda. E hoje consigo dizer que estou melhor».

A ex-companheira do antigo concorrente que perdeu a vida no inicio do ano aproveitou ainda o momento para reforçar uma mensagem que considera essencial: «Pedir ajuda não é fraqueza. Falar pode salvar vidas».

No final, deixou um apelo para que este mês não seja apenas de memória, mas também de atenção para quem continua a precisar de apoio: «Que setembro sirva não só para lembrar quem perdemos, mas também para estarmos mais atentos a quem ainda está aqui».