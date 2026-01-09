Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

Renata Reis manifestou-se pela primeira vez após a confirmação da morte de Maycon Douglas. A ex-concorrente partilhou, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, uma fotografia emotiva acompanhada de uma canção especialmente comovente, com a voz de Nufla.

A música de fundo faz referência direta a Maycon Douglas e arrepia qualquer um:

«Não consigo acreditar na tua ida. Só quero acreditar que é mentira. Acorda-me deste pesadelo, tira-me deste relento. Mãe, rapazes e Nazaré, o nosso amor por ti sempre irá ficar de pé. Volta, volta para nós.», pode ouvir-se na letra da música.