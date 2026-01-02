Renata Reis visita local onde o carro de Maycon se despenhou. E agarra-se a objeto tocante

Maycon Douglas continua desaparecido e o desespero aumenta à medida que o tempo passa. Renata Reis, ex-namorada do jovem, recorreu à sua conta de Instagram para fazer um apelo emotivo.

Através dos stories, a ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou uma fotografia no local exato onde o carro de Maycon Douglas foi encontrado. Na imagem, Renata surge a segurar um terço e a aliança de namoro, num gesto carregado de simbolismo.

Na publicação, Renata Reis deixou uma mensagem tocante dirigida a Maycon Douglas:

«Maycon, estamos todos à tua espera. Por mais que não saibamos de ti, é uma tentativa de acreditar que podes estar a ver isto. Estamos aqui à tua espera, sem julgamentos, apenas para te dar a mão.»

Recorde-se que Maycon Douglas e Renata Reis iniciaram a relação dentro da Casa dos Segredos em 2024. No entanto, o namoro acabaria por terminar já fora do reality show.