Mãe de Maycon Douglas hospitalizada após desaparecimento do filho: revelados novos detalhes

A mãe de Maycon Douglas, Neuza Fernandes, continua no centro da atenção mediática após o desaparecimento do filho. Segundo relatos de uma colega de trabalho à revista TV Guia, Neuza esteve a trabalhar na tarde do dia 31 de dezembro, mas acabou por ser dispensada pelo proprietário da pizzaria onde trabalha, devido ao nervosismo extremo com a situação familiar.

«Estava muito nervosa com tudo o que se estava a passar. Foi para casa e já não fez o turno da noite», revelou a colega, sublinhando o impacto do desaparecimento do ex-concorrente do Secret Story 8 na mãe.

Poucos dias depois, Neuza foi «retirada da Nazaré pelos amigos do filho», sem que se saiba o seu paradeiro ou quando poderá regressar ao trabalho. A última vez que Neuza Fernandes foi vista na vila foi a 4 de janeiro, altura em que terá sido hospitalizada após sofrer um colapso nervoso.

O episódio reflete a tensão que a família enfrenta e a grande preocupação que envolve a comunidade à volta de Maycon Douglas. A situação mantém-se cercada de incógnitas, deixando amigos e vizinhos em estado de alerta e à espera de novidades.