Polícia Marítima esclarece mistério sobre carro de Maycon Douglas encontrado em “marcha-atrás”

A descoberta do carro de Maycon Douglas gerou várias interrogações, sobretudo depois de imagens divulgadas mostrarem o veículo aparentemente com a marcha-atrás engrenada e o travão de mão levantado. A situação levou a novas dúvidas sobre a tese inicialmente avançada.

Contudo, uma fonte da Polícia Marítima esclareceu à TV 7 Dias que o automóvel do ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 não estava, afinal, em marcha-atrás. Segundo a mesma fonte, os componentes visíveis nas imagens estavam soltos e sem qualquer mecanismo de sustentação.

«Aquilo está tudo solto, tanto o manípulo do travão de mão como das mudanças. Não tem nenhum cabo a sustentar, é manuseável. O vento consegue mudar aquilo tudo», explicou.

A fonte acrescenta ainda que o travão poderá ter ficado preso para cima devido à presença de areia ou outros detritos. «Quando os destroços são movimentados, por exemplo, tanto a manete das mudanças como o travão movimentam por não estarem presos em lado nenhum. Está tudo solto, abana com o vento. Poderá ter sido um acaso de quando tiraram a fotografia ter ficado daquela maneira», referiu.

Os esclarecimentos surgem numa altura em que o caso continua a gerar forte atenção pública e intensa discussão nas redes sociais.