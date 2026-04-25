Já se conheciam? Tiago partilha vídeo inédito com Maycon Douglas e emociona fãs

Tiago, que abandonou o Secret Story 10 na gala final, já está a dar que falar cá fora. O ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar uma story de Instagram que apanhou os fãs completamente de surpresa.

No vídeo, antigo, é possível ver Tiago numa atuação enquanto rapper. No entanto, o detalhe que mais chamou a atenção foi a presença de Maycon Douglas, uma figura bem conhecida do público e cujo falecimento abalou o país.

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações, com muitos seguidores a destacarem a carga emocional do momento e a importância de recordar Maycon Douglas.

Veja aqui:

Tiago esteve tão perto do primeiro lugar. O concorrente terminou o Secret Story 10 no quarto lugar, com 14% dos votos do público, ficando às portas do pódio.

O concorrente abandonou em quarto lugar, a casa mais vigiada do País, deixando para trás Eva, Liliana e Jéssica. Eva acabou por ser a grande vencedora, com 62% dos votos do público, levando para casa o prémio de 100 mil euros. Uma decisão que levou o público ao rubro, mas que nem todos celebraram da mesma forma.