Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»

Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava

Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»

Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa

«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story
«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story

Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»
Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»

É desta! Marisa Susana revela que se vai casar este ano
É desta! Marisa Susana revela que se vai casar este ano

Exclusivo: Marisa Susana apresenta a filha, pela primeira vez, em direto
Exclusivo: Marisa Susana apresenta a filha, pela primeira vez, em direto

Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento

Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento

«Bebé a caminho»: Solange Tavares e Nelson Fernandes respondem à pergunta que não quer calar
«Bebé a caminho»: Solange Tavares e Nelson Fernandes respondem à pergunta que não quer calar

5 dias depois do pedido de namoro veio o pedido de casamento. Nelson e Solange revelam o motivo da 'pressa'
5 dias depois do pedido de namoro veio o pedido de casamento. Nelson e Solange revelam o motivo da 'pressa'

Jéssica Vieira recorda relação com Afonso Leitão: «Quem nunca sofreu...»
Jéssica Vieira recorda relação com Afonso Leitão: «Quem nunca sofreu...»

Temos voz? Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música
Temos voz? Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música

Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um

Pedro leva para casa 250 mil euros! As imagens completas do momento em que vence o Secret Story 9

Pedro leva para casa 250 mil euros! As imagens completas do momento em que vence o Secret Story 9

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos

Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9

Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9

«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro

Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final

«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9

«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes

Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso - Big Brother

Maycon Douglas está desaparecido desde a madrugada do último dia do ano, mas o veículo onde circulava já foi encontrado.

Segundo o Correio da Manhã, o carro onde Maycon foi visto pela última vez, foi encontrado submerso nas imediações do farol de S. Miguel do Arcanjo, na Nazaré. As buscas realizadas pelas autoridades foram iniciadas esta manhã, incluindo a intervenção de mergulhadores.  

Segundo um comunicado da autoridade marítima: «À chegada ao local constatou-se que existia uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, tendo sido de imediato ativados elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que efetuaram buscas subaquáticas».  

Importante reforçar que os mergulhadores não encontraram ninguém próximo da viatura.  

Nas operações, que estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, participam o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré.  

De acordo com uma publicação feita pela família, o desaparecimento terá ocorrido por volta das 05h00 do dia 31 de dezembro, sendo a Nazaré o local onde foi visto pela última vez. No mesmo apelo, foram divulgadas informações sobre a roupa que Maycon Douglas usava naquela madrugada. 

Os familiares deixaram ainda contactos para quem possa ter qualquer tipo de informação relevante. 

Recorde-se que, horas antes de desaparecer, Maycon Douglas tinha recorrido às redes sociais para fazer uma partilha alusiva à passagem de ano e à chegada de 2026. 

Veja a publicação.

 

