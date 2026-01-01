Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Segundo o Correio da Manhã, o carro onde Maycon foi visto pela última vez, foi encontrado submerso nas imediações do farol de S. Miguel do Arcanjo, na Nazaré. As buscas realizadas pelas autoridades foram iniciadas esta manhã, incluindo a intervenção de mergulhadores.

Segundo um comunicado da autoridade marítima: «À chegada ao local constatou-se que existia uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, tendo sido de imediato ativados elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que efetuaram buscas subaquáticas».

Importante reforçar que os mergulhadores não encontraram ninguém próximo da viatura.

Nas operações, que estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, participam o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré.

De acordo com uma publicação feita pela família, o desaparecimento terá ocorrido por volta das 05h00 do dia 31 de dezembro, sendo a Nazaré o local onde foi visto pela última vez. No mesmo apelo, foram divulgadas informações sobre a roupa que Maycon Douglas usava naquela madrugada.

Os familiares deixaram ainda contactos para quem possa ter qualquer tipo de informação relevante.

Recorde-se que, horas antes de desaparecer, Maycon Douglas tinha recorrido às redes sociais para fazer uma partilha alusiva à passagem de ano e à chegada de 2026.

