Caso Maycon: Esta é a distância que separa o local de desaparecimento daquele onde foi encontrado um corpo

Um corpo deu à costa na Praia do Sul, na Nazaré, esta quarta-feira, notícia avançada pela CMTV. A 6.4km do local do desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8.
Fonte: Google Maps
Até agora, sabe-se que Maycon Douglas foi visto pela última vez num bar na zona da Nazaré, no passado dia 31 de dezembro. O seu paradeiro continua desconhecido, mas o carro foi encontrado submerso com um casaco que pertence ao jovem.
Na sequência do alerta, as autoridades realizaram buscas durante vários dias, incluindo operações subaquáticas. Já no primeiro dia de 2026, o carro do jovem foi encontrado submerso a cerca de seis metros de profundidade na Praia do Norte, também na Nazaré.
Esta quarta-feira, o aparecimento de um corpo reacendeu a investigação. No local, a CMTV apurou que decorrem perícias para identificar o cadáver, sendo que a descrição física coincide com a de Maycon Douglas.
Segundo avança a notícia, o corpo encontra-se num estado avançado de decomposição, o que poderá obrigar à realização de testes de ADN para confirmar oficialmente a identidade. Até ao momento, todos os cenários permanecem em aberto e as autoridades continuam a investigar as circunstâncias do caso.