De ir às lágrimas! Maycon descobre no Cubo quem nunca pensou encontrar: «É tudo para mim»

Maycon reage a imagens da semana com Renata: «Estando aqui com ela consigo estar bem»

Maycon perde metade do dinheiro devido a escolha da mãe. Veja aqui

No Secret Story - Casa dos Segredos, após falar com Cristina Ferreira no Confessionário, Maycon foi até ao Cubo e reencontrou a pessoa mais especial da sua vida, a mãe.

Maycon assumiu que quando está com a Renata, está bem. Uma das reações que provocou a pergunta de Cristina Ferreira, foi quando apareceram as imagens dos beijos de Maycon e Renata após uma semana intensa de discussões entre os dois.

Maycon reencontrou a mãe e abraçou-a em lágrimas. Um Maycon como nunca o vimos e que assumiu orgulhosamente que era um menino da mamã.

«Ela é tudo para mim»