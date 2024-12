Lágrimas de saudade: Concorrentes leem cartas da família e há quem não aguente a emoção…

Margarida em lágrimas com mensagem da família: «Entrar aqui não foi bem aceite. Deixou-me magoada»

Os concorrentes foram novamente surpreendidos com mensagens da família, desta vez em forma de carta.

Maycon não aguentou a emoção e abandonou a pérgula para se recompor das palavras da mãe, que o deixaram em lágrimas.

Também Diogo Alexandre, Margarida, João Ricardo e Renata choraram com as cartas da família.

O espírito do Natal invadiu a Casa dos Segredos e na noite do dia 25 de dezembro, os concorrentes foram mais uma vez presenteados com mensagens da família que lhes aqueceram os corações.

A emoção foi tanta que um deles, Maycon, não conseguiu conter o choro compulsivo e teve de abandonar a pérgula para se recompor das saudades que sente da mãe e das palavras que esta lhe escreveu.

Também Diogo Alexandre não conteve as lágrimas ao ler a carta da sua mãe que o deixou muito feliz e emocionado, bem como, Margarida, que se mostrou muito emocionada com a mensagem da sua família.

Da mesma forma, Renata e João Ricardo choraram ao lerem a carta das suas famílias, numa noite muito especial, onde as surpresas reinaram e a emoção tomou conta de todos os concorrentes do Secret Story.