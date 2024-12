Maycon foi o segundo concorrente expulso e causa surpresa ao se despedir apenas de Renata!

Dupla expulsão tensa! Gala de domingo marcada por reviravolta! O segundo expulso da noite deixou todos sem palavras e o estúdio ao rubro.

Gala de domingo marcada por reviravolta! O segundo expulso da noite deixou todos sem palavras e o estúdio ao rubro. Maycon surpreende ao se despedir apenas de Renata e deixou os colegas sem reação à sua expulsão!

Em noite de dupla expulsão, a tensão no final da Gala de Domingo escalou, o segundo concorrente a ser expulso foi finalmente revelado. Depois de uma primeira expulsão inesperada, os nervos estiveram à flor da pele enquanto Cristina Ferreira fez o anúncio mais aguardado.

E, como o público decidiu, Maycon foi o segundo concorrente a abandonar a casa, deixou todos os concorrentes e público no estúdio em choque. Considerado uma das figuras mais impactantes da edição, o concorrente viu a sua trajetória no jogo chegar ao fim, após semanas de intensos confrontos e reviravoltas. O concorrente foi expulso com 27% dos votos.

Contrariamente, o mais votado foi Gonçalo com 72% dos votos.

Sem palavras para os outros concorrentes, Maycon preferiu não se pronunciar mais e focou toda a sua atenção em Renata com quem teve uma das relações mais marcantes da edição. No momento da sua saída, dirigiu-se diretamente a Renata, muito emocionado e foi a ela que fez o seu último adeus. Veja aqui.