Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

Afonso Leitão é grande amigo de Maycon Douglas desde que os dois entraram juntos no Secret Story de 2024. O namorado de Catarina Miranda quebrou o silêncio para relatar o desespero que sente desde o seu desaparecimento. Numa mensagem arrepiante, Afonso Leitão fala da ausência que pesa.

«Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver. Mas a tua ausência pesa, porque a tua presença sempre significou algo», escreveu.

«Quero que saibas que ainda há pessoas que se importam - eu sou uma delas, de verdade. Quando conseguires, quando tiveres forças, lembra-te de que não estás sozinho. Não vou julgar, não vou exigir. Só quero estar aqui contigo», acrescentou.

Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, continua desaparecido desde 31 de dezembro de 2025. Desde então, vários amigos e ex-concorrentes têm partilhado apelos ao jovem desaparecido. A melhor amiga de Maycon, Sofia Manique, foi uma das vozes que se juntou à corrente de solidariedade.

Num reels publicado nas redes sociais, a jovem escreveu um texto emocionante dedicado ao amigo. Na descrição do vídeo, composto por fotografias e vídeos do ex-concorrente, pode ler-se:

«Os simpsons sem ti não fazem sentido. olhar para um skatepark sem ti não faz sentido. swegalega, a banda a tocar, OD's da vida, outras paradas, rimas à toa que sem ti não fazem sentido. viver sem ti não faz sentido. nada faz sentido. porquê? tantas questões na minha cabeça. tantas dúvidas, tanta dor. "nunca me podes deixar ouviste" "ok chateia-te, depois vou atrás de ti" "é altura de tpm né? tás insuportável" "coração, passa-me a roupa a ferro" "epá oh sofia só fazes porcaria" "viagem de homens é com a sofia, ela é o meu amigo homem", (..)», começou por escrever a jovem.

No texto, Sofia Manique lançou ainda um apelo ao amigo para que regresse: «volta por favor. volta para as nossas conversas diárias de 7 horas seguidas, volta para me ligares todos os dias às 5 da manhã aos gritos, volta para eu poder contar todos os detalhes da minha vida e tu da tua novamente. quero ouvir tudo de novo, juro. quero ouvir-te poder agradecer pela minha paciência, quero meter novamente brilhantes nos dentes que tu escolhas, quero cozer e cortar-te as rastas, quero fazer a nossa tatuagem pendente, quero continuar a pedir-te para te casares porque quero ir a uma boda comer, quero o meu AMIGO, o meu IRMÃO, a minha vida de volta.»

No final da mensagem, a jovem recordou as dinâmicas que partilhavam e revelou um detalhe importante: viu que a última localização de Maycon era junto ao local onde o carro foi encontrado.

«2026 era o nosso ano, lembraste? quem é que ganhou a aposta de janeiro?quem é que vai ser o meu MC quando eu tocar em todo o lado sem medos?quem é que vai voltar a ter coragem de ligar no nosso grupo e ter "estoura o balão a chamar" no meu whatsapp sem ti? QUEM MAYCON? meu deus, tantas perguntas. volta por favor. tu foste quem me fez acreditar na verdadeira amizade dos tempos de hoje novamente, devagarinho e na tua forma de ser tão genuína. tudo isto é surreal demais para estar mesmo a acontecer. andamos a viver uma simulação como tu tanto dizias e nunca tinha tido tanta noção do que era sentir isso realmente na pele. quando olhei para a tua localização e vi que a última tinha sido naquele farol, não sei nem nunca vou conseguir explicar o que senti. só sei que gelei. o meu cérebro parou. desde esse momento estou em modo automático a questionar-me de segundo em segundo a realidade que estamos todos a viver.», completou a jovem.