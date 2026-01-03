Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

Ao Minuto

14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê - Big Brother
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente - Big Brother
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…» - Big Brother
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story - Big Brother
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo - Big Brother
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...» - Big Brother
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa» - Big Brother
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali» - Big Brother
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro» - Big Brother
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação» - Big Brother
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder» - Big Brother
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou» - Big Brother
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez» - Big Brother
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?» - Big Brother
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

11:19
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio - Big Brother
03:00

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

11:17
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo» - Big Brother
03:23

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

11:12
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros» - Big Brother
01:27

Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»

Acompanhe ao minuto

Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

  • Secret Story
  • Há 1h e 29min
Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…» - Big Brother

Grande amigo de Maycon, Afonso Leitão mostra desesperado e escreve mensagem tocante: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

Afonso Leitão é grande amigo de Maycon Douglas desde que os dois entraram juntos no Secret Story de 2024. O namorado de Catarina Miranda quebrou o silêncio para relatar o desespero que sente desde o seu desaparecimento. Numa mensagem arrepiante, Afonso Leitão fala da ausência que pesa.

«Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver. Mas a tua ausência pesa, porque a tua presença sempre significou algo», escreveu.

«Quero que saibas que ainda há pessoas que se importam - eu sou uma delas, de verdade. Quando conseguires, quando tiveres forças, lembra-te de que não estás sozinho. Não vou julgar, não vou exigir. Só quero estar aqui contigo», acrescentou.

Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, continua desaparecido desde 31 de dezembro de 2025. Desde então, vários amigos e ex-concorrentes têm partilhado apelos ao jovem desaparecido. A melhor amiga de Maycon, Sofia Manique, foi uma das vozes que se juntou à corrente de solidariedade.

Num reels publicado nas redes sociais, a jovem escreveu um texto emocionante dedicado ao amigo. Na descrição do vídeo, composto por fotografias e vídeos do ex-concorrente, pode ler-se:

«Os simpsons sem ti não fazem sentido. olhar para um skatepark sem ti não faz sentido. swegalega, a banda a tocar, OD's da vida, outras paradas, rimas à toa que sem ti não fazem sentido. viver sem ti não faz sentido. nada faz sentido. porquê? tantas questões na minha cabeça. tantas dúvidas, tanta dor. "nunca me podes deixar ouviste" "ok chateia-te, depois vou atrás de ti" "é altura de tpm né? tás insuportável" "coração, passa-me a roupa a ferro" "epá oh sofia só fazes porcaria" "viagem de homens é com a sofia, ela é o meu amigo homem", (..)», começou por escrever a jovem.

No texto, Sofia Manique lançou ainda um apelo ao amigo para que regresse: «volta por favor. volta para as nossas conversas diárias de 7 horas seguidas, volta para me ligares todos os dias às 5 da manhã aos gritos, volta para eu poder contar todos os detalhes da minha vida e tu da tua novamente. quero ouvir tudo de novo, juro. quero ouvir-te poder agradecer pela minha paciência, quero meter novamente brilhantes nos dentes que tu escolhas, quero cozer e cortar-te as rastas, quero fazer a nossa tatuagem pendente, quero continuar a pedir-te para te casares porque quero ir a uma boda comer, quero o meu AMIGO, o meu IRMÃO, a minha vida de volta.»

No final da mensagem, a jovem recordou as dinâmicas que partilhavam e revelou um detalhe importante: viu que a última localização de Maycon era junto ao local onde o carro foi encontrado.

«2026 era o nosso ano, lembraste? quem é que ganhou a aposta de janeiro?quem é que vai ser o meu MC quando eu tocar em todo o lado sem medos?quem é que vai voltar a ter coragem de ligar no nosso grupo e ter "estoura o balão a chamar" no meu whatsapp sem ti? QUEM MAYCON? meu deus, tantas perguntas. volta por favor. tu foste quem me fez acreditar na verdadeira amizade dos tempos de hoje novamente, devagarinho e na tua forma de ser tão genuína. tudo isto é surreal demais para estar mesmo a acontecer. andamos a viver uma simulação como tu tanto dizias e nunca tinha tido tanta noção do que era sentir isso realmente na pele. quando olhei para a tua localização e vi que a última tinha sido naquele farol, não sei nem nunca vou conseguir explicar o que senti. só sei que gelei. o meu cérebro parou. desde esse momento estou em modo automático a questionar-me de segundo em segundo a realidade que estamos todos a viver.», completou a jovem.

Veja aqui o video: 

 

 

Temas: Maycon Afonso Leitão

Fora da Casa

Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Há 2h e 10min
O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro

O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro

Há 3h e 9min
Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Hoje às 16:15
Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Hoje às 14:51
Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Hoje às 12:01
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

Hoje às 11:49
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

14 out 2025, 12:57
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

Hoje às 14:30
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

Hoje às 14:29
Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»

Hoje às 12:01
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

Hoje às 14:22
Ver Mais

Notícias

Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

Há 1h e 29min
Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Há 2h e 10min
O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro

O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro

Há 3h e 9min
Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Há 3h e 51min
Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Hoje às 16:15
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
10:07

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

Ontem às 08:44
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
03:21

Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência

Ontem às 08:02
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
01:42

Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?

1 jan, 21:49
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Hoje às 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Ontem às 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

1 jan, 15:44
Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

1 jan, 12:47
Ver Mais Outros Sites