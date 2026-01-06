Ao Minuto

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

O desaparecimento de Maycon Douglas continua a ser investigado. As buscar da PJ terminaram, mas há uma possibilidade que envolve a sua viatura, que foi encontrada submersa no mar da Nazaré.

Maycon Douglas está desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro e nada se sabe sobre o seu paradeiro. No entanto, o facto de o seu carro ter sido encontrado submerso, a seis metros de profundidade no mar da Nazaré, está a deixar amigos e familiares preocupados e a apontar para um possível desfecho trágico.

Depois de a TVI ter avançado que as autoridades tinham encontrado um casaco do ex-concorrente do Secret Story 8 dentro do veículo, mas que não havia outros vestígios de Maycon naquela área, surge uma possibilidade inquietante: o corpo pode estar dentro da bagageira da viatura submersa.

A revelação foi feita por Bruno Caetano, o repórter da Crónica Criminal, do Dois às 10, que esteve no local a falar com amigos de Maycon e com algumas autoridades.

As buscas por Maycon foram terminadas, mas o carro não foi ainda retirado da água, devido às dificuldades de acesso à mesma por causa das condições do mar nos últimos dias. Segundo Bruno Caetano, as equipas de mergulho não conseguiram abrir totalmente a viatura e, por isso, não é possível saber se o corpo estará ou não na bagageira.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Temas: Maycon Carro Maycon Douglas

