Maycon pronuncia-se sobre antigos comentários polémicos: «Tenho de pedir desculpa»

Maycon visitou Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, para fazer o balanço da sua experiência no Secret Story - Casa dos Segredos, bem como abrir o livro da sua vida e contar um pouco da sua história.

Quando ainda estava dentro do jogo, comentários antigos na rede social X (antigo Twitter) feitos pelo ex-concorrente quando tinha 17 anos, voltaram ao de cima e deram muito que falar. Muitas foram as críticas que foram dirigidas a Maycon, até mesmo hoje, dia 8 de janeiro de 2025, no Facebook do apresentador e do programa. Agora, pode finalmente pronunciar-se sobre os mesmos.

«Tenho de pedir desculpa» começou por dizer o professor de skate, explicando que tudo era referente a uma situação específica, relativa a uma notícia que tinha sido divulgada na altura. «Já vi pessoas à minha volta com uma orientação sexual diferente, que sofreram imensas coisas que eu vi. Não quero que estas pessoas se sintam desconfortáveis ao pé de mim», acrescentou.

Manuel Luís Goucha foi direto nas suas perguntas: «Em algum momento da sua vida foi homofóbico?»

Saiba qual foi a resposta:

Era óbvio que a relação com Renata tinha de ser tema de conversa. O ex-concorrente revelou o estado da relação com a finalista do jogo: «Estamos melhor que nunca, estamos bem».

Acrescentou que Renata o tem ajudado bastante agora que estão ambos fora do programa e que a namorada é o seu verdadeiro prémio.

Ora veja: