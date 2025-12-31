Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Maycon Douglas está desaparecido e a notícia foi dada esta quinta-feira, 31 de dezembro, nas redes sociais, através de um comunicado partilhado por pessoas próximas do ex-concorrente do Secret Story 8.

No apelo (divulgado pelo também ex-concorrente Marcelo Palma) para que entrem em contacto caso saibam do paradeiro do jovem da Nazaré.

«O Maycon Douglas desapareceu pelas 05:00 horas do dia 31 de dezembro. Foi avistado pela última vez na Nazaré», poder ler-se no comunicado, onde foram deixadas também algumas fotografias tiradas no dia em que Maycon desapareceu, em que mostram as roupas que estava a utilizar da última vez que foi visto.

Veja tudo aqui: