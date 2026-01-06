Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Maycon Douglas foi visto pela última vez na madrugada do dia 31 de dezembro e, desde então, ninguém sabe do seu paradeiro. O seu carro foi encontrado a seis metros de profundidade no mar da Nazaré e muito se tem especulado sobre o que terá acontecido. Agora, dois amigos do jovem concederam uma entrevista à TVI em que falam sobre o que aconteceu na noite em que desapareceu.

Segundo um deles, Maycon saiu de um bar na Nazaré, acompanhado por uma amiga especial. «No dia a seguir acordei com uma chamada de um amigo a dizer que ninguém sabia dele», começou por dizer, em entrevista a Bruno Caetano, na Crónica Criminal do Dois às 10.

Foi então que lançou a primeira revelação bombástica: alguém usou o telemóvel de Maycon para enviar uma mensagem a fazer passar-se por ele. «Alguém se fez passar pelo Maycon e mandou uma mensagem para outra pessoa», adiantaram.

E acrescentaram: «Sabemos que existe uma mensagem para uma pessoa e achamos estranho aquela mensagem porque não é a maneira de ele escrever. Esse alguém, tanto quanto temos conhecimento, é o dono do estabelecimento onde ele esteve.»

De acordo com as informações divulgadas pelos próprios, Maycon partilhava a sua localização com os amigos num grupo, mas deixou de o fazer às cinco da manhã do dia 31 de dezembro. Contudo, existiram mensagens, alegadamente, enviadas do seu telemóvel depois das 05h30.

Quem é a mulher misteriosa que saiu do bar com Maycon?

Os amigos revelaram ainda que a mulher misteriosa que saiu do bar com Maycon era uma amiga especial e que os dois iam para casa do jovem, a poucos metros daquele bar.

«Daquilo que eu sei, houve uma discussão - possivelmente entre ele e a rapariga que o acompanhou até casa. Sei que se chatearam e sei que me disseram que ele foi visto a sair, não sei se sozinho, não sei se acompanhado, não sei para onde», adiantou um dos entrevistados.

«Acredito que há pessoas que sabem mais do que aquilo que dizem e acho que essas pessoas seriam importantes para saber realmente o que se passou naquela noite»,