Alta tensão na cadeira quente! Maycon arrasa Diogo Alexandre: «O problema é teu, tornas as coisas desconfortáveis»

Maycon implacável com Diogo Alexandre: «O que tu entregas é zero, o problema está em ti»

No pós-gala do Secret Story, Diogo Alexandre foi novamente o centro dos conflitos, com críticas à sua postura no jogo.

Rita disse não compreender a justificação de Diogo sobre a sua relação com Marcelo e criticou-o por interferir no relacionamento de Renata e Maycon.

Maycon, visivelmente irritado, acusou Diogo de ser uma pessoa difícil de lidar e disse que, no exterior, não se irá relacionar com ele, após um confronto tenso entre ambos.

A cadeira quente pós-gala deste domingo foi explosiva com Diogo Alexandre mais uma vez no centro dos conflitos. Depois de uma discussão acesa com Marcelo, também Maycon não poupa críticas à postura do colega no jogo.

A Voz questiona Rita sobre o que sentiu com a justificação de Diogo sobre o mais e menos sortudo e a concorrente comenta que, efetivamente, não entendeu o porquê de Diogo ter dito que a pessoa com menos sorte era ela por ter conhecido Marcelo, quando, pelo contrário, acha que foi a sua maior sorte.

Rita explica que ainda hoje se lembra e não gostou de ter sido colocada em causa como mulher pelo colega, quando falou no triangulo amoroso. A concorrente dá ainda a sua opinião sobre o acontecimento desta semana e menciona que Diogo está a fazer aquilo que já criticou, ou seja, está a meter-se na relação de Renata e Maycon.

Diogo aproveita a argumentação de Rita para perguntar a Renata se alguma vez sentiu que ele estivesse a “flirtar”. Rita ri-se e atira “agora está a virar o jogo”. A Rita, junta-se Marcelo, ainda irritado, e Maycon que se ri chamando-o “trapalhão”, sem darem a oportunidade a Renata de responder.

Marcelo conta que Diogo chegou a proferir várias vezes que já tinha dado a entender na Casa que tinha interesse por alguém. Já Diogo explica que apenas sentiu a necessidade de o dizer, porque foi questionado, nomeadamente por Renata e Maycon que num certo dia o chamaram para conversar.

Maycon, que antes se ria, vira-se agora bem sério para o concorrente e refere que apenas o chamaram para que este depois não se andasse a queixar de não conversarem com ele. Visivelmente chateado, Maycon profere que Diogo vale zero e que não se vai dar com ele no exterior.

«A mim ouviu-me, se calhar não vai ouvir de ti porque o que tu entregas é zero, eu próprio sou uma das pessoas mais abertas para tentar ouvir e de ti já esgotei mesmo. Secalhar o problema está em ti, não vás buscar ao João. Secalhar o problema és tu. Mais uma vez consegues tornar as coisas desconfortáveis e utilizas as coisas ao contrário», afirma Maycon.

Rita intervém e conta aos concorrentes que assistiu ao almoço entre Diogo e Maycon, dando razão a este e desmentindo Diogo quando o colega diz que se sentiu encurralado em falar. Explica que nas imagens é visível que foi Diogo a tocar no assunto. Maycon, indignado, acaba por abandonar a conversa, verbalizando a sua frustração.