Depois de mostrar interesse em Renata, Diogo Alexandre dá conselhos amorosos a Maycon

Diogo Alexandre partilha interesse em Renata com Maycon. Assista à reação

Durante um almoço a sós, Diogo Alexandre abriu o jogo com Maycon e confessou o seu interesse por Renata. Embora o momento tenha deixado Maycon visivelmente desconfortável, o colega mostrou-se paciente e ouviu Diogo Alexandre até ao fim, num ambiente que oscilou entre a sinceridade e a tensão.

Diogo Alexandre não poupou elogios a Renata, destacando a sua personalidade marcante e o fascínio que sente por ela. A conversa acabou por evoluir para uma espécie de sessão de conselhos amorosos. Diogo partilhou a sua visão sobre a forma como Renata lida com os colegas, em particular com Maycon, e deixou um conselho inesperado:

«É a forma dela te dizer que quer carinho»