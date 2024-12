Maycon perde a cabeça com Diogo Alexandre: «És incoerente e sabes o que estás a fazer»

Maycon perde o controlo com Diogo Alexandre e critica as suas atitudes na casa como incoerentes e desrespeitosas.

Diogo Alexandre tentou desculpar-se, mas Maycon não aceitou as desculpas e criticou a sua falta de princípios no jogo.

Na noite de ontem, na casa do Secret Story, Maycon protagonizou um confronto direto com Diogo Alexandre, acusando-o de falta de respeito para com a sua relação com Renata. O episódio teve início na pérgola, quando Maycon questionou Gonçalo sobre o que ele considera ser «flirt». Maycon acabou por dar alguns exemplos, mas o foco da conversa rapidamente mudou para a situação entre Diogo Alexandre e Renata.

Imediatamente após a conversa com Gonçalo, Maycon dirigiu-se a Diogo Alexandre e perguntou-lhe diretamente: «O que fizeste com a Renata de manhã foi o quê?». Diogo Alexandre inicialmente confuso, afirmou não se lembrar da situação, mas logo recuperou a memória e pediu desculpas caso o seu comportamento tivesse sido interpretado como «flirt».

Gonçalo, que acompanhava a conversa, tentou suavizar a situação, dizendo que se fosse com Margarida, ele não teria gostado, mas que era necessário distinguir se o gesto era parte do jogo ou se foi intencional. Maycon reagiu rapidamente, dizendo que se fosse numa brincadeira, não haveria problema, mas acusou Diogo Alexandre de ser incoerente. «Já apontaste o dedo ao Ruben por fazer o mesmo com a Rita enquanto ela estava com o Marcelo, e agora fazes exatamente o mesmo», criticou Maycon, referindo-se a comportamentos anteriores que também foram alvos de críticas.

Rita, que estava na proximidade, concordou com Maycon, e Diogo Alexandre, por sua vez, tentou justificar-se dizendo que o episódio «já passou» e que poderia ter guardado a situação para si mesmo. No entanto, Maycon não aceitou a desculpa, e acuso-o de ser incoerente: «A partir do momento em que dizes que queres enterrar o assunto e continuas a fazer o mesmo, és incoerente», afirmou, acrescentando que Diogo sabia perfeitamente o que estava a fazer e que isso mostrava quem ele realmente era, chamando-o de «pessoinha».

Após a troca acesa de palavras, Maycon abandonou a pérgola, deixando no ar a tensão acumulada entre ambos. A discussão não passou despercebida a João Ricardo, que comentou em ironia: «Diogo Alexandre, valores e princípios não combinam», referindo-se à atitude de Diogo Alexandre.

O clima entre os concorrentes ficou ainda mais tenso após este episódio. Maycon deixou claro que não iria tolerar mais comportamentos incoerentes e desrespeitosos. Esta situação mexeu com as dinâmicas do jogo, especialmente em relação às alianças dentro da casa do Secret Story.