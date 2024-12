Maycon perde a cabeça com Diogo Alexandre sobre novo comentário acerca de Renata: «Cobra! Sabes a maldade que tens no coração»

Diogo Alexandre afirma que Maycon quer que Renata seja expulsa para ficar com o passaporte para a final

Maycon perde a cabeça com Diogo Alexandre e acusa-o de ser má pessoa

No Secret Story - Casa dos Segredos, o clima tenso entre Maycon e Diogo Alexandre não parece ter fim. Os dois concorrentes entraram numa nova discussão acesa, e tudo devido a uma dinâmica...

Durante a dinâmica da pizza, Diogo Alexandre entregou uma fatia a Maycon, com a questão: «Que concorrente achas que é o queijo derretido e está sempre em cima de toda a gente?». O concorrente justificou esta atribuição: «Derretia-se ao início para saber algumas informações, mas pelos vistos não tinha grande interesse. É mais para o falso (...) Estava-se a dar comigo ou era por pena ou por interesse».

Diogo Alexandre acusou Maycon de se ter aproximado dele apenas por interesse e para tentar desvendar o seu segredo, ao que Maycon se mostra desagradado e acusa o colega de ingratidão: «Porque é que te chamei? Porque andavas a gritar aos sete ventos que o Maycon não te procura (...) Estás a dizer pão».

«A partir do momento em que eu tomei consciência de que ele não era meu amigo, ou seja o que for, que não tínhamos essa intimidade. A partir daí cortei e nunca mais partilhei nada da minha vida pessoal (...) Se me dá picardias, eu dou picardias de volta. Se me dão amor, eu dou amor. E mesmo assim continuo a dar amor», acrescenta Diogo.

Maycon, incomodado com as palavras do colega, apelida-o de ingrato: «Estou a olhar para a pessoa mais ingrata que existe (...) Nunca te procurei em forma de interesse algum, apenas quando eu senti que mais ninguém queria saber de ti».

Mas a discussão não ficou por aqui...

«Quem é que seria um alívio se saísse?», questionou a Voz. Diogo Alexandre pediu honestidade, ao afirmar que o concorrente quer que saia Renata, uma vez o que o casal decidiu pôr termo à relação e não 'se falam': «Comigo vai falando e não discute e com a Renata está triste. Ele queria que ela saísse para ficar com o passe para a final».

Este comentário levou Maycon ao limite, perdendo a calma: «Sabendo que eu e a Renata terminámos (...) Foste malicioso, sabendo que a situação está frágil». Diogo Alexandre justificou-se ao afirmar que era uma piada e Maycon reage: «Cobra!».

Mais tarde, Diogo Alexandre voltou a falar da situação com Maycon enquanto o colega tomava banho. O concorrente da Nazaré mostra-se implacável e sem vontade de 'fazer as pazes' com o colega: «Esta atitude aqui só mostra o quão mau pessoa tu és. Sabes que eu e a Renata estamos como estamos e que terminámos. Podias ter ficado calado (...) Achas que quero a Renata fora daqui? Prefiro mil vezes que sejas tu».

«Tu sabes a maldade que tens nesse coração»