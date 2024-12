Maycon recebe Buzz Grátis inesperado e tenta acertar no segredo de Diogo Alexandre! Será que conseguiu?

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos, apresentado por Cristina Ferreira, o inesperado aconteceu: O telefone da casa tocou, Maycon foi o mais rápido a chegar a atender a chamada e, como recompensa, recebeu um Buzz Grátis!

Maycon aproveitou assim a oportunidade para tentar desvendar o último segredo da casa: o de Diogo Alexandre!

Veja o vídeo e saiba se foi desta que o último segredo da casa foi revelado:

O segredo de Diogo, «Sou mórmon e fiz um voto de castidade», é dos mais inesperados desta edição.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Diogo Alexandre decidiu deixar gravada uma explicação mais detalhada sobre aquilo em que realmente consiste o seu segredo, que considera «estranho para os dias de hoje».

Durante a revelação na gala, Diogo Alexandre começou por explicar: «É a igreja de jesus cristo dos santos dos últimos dias, eu conheci esta igreja há cerca de um ano e fui tendo várias reuniões com pessoas que são destacadas de fazer e espalhar o evangelho».

«Fiz a catequese, cheguei a ser acólito e, entretanto, por alguns motivos não tão positivos, acabei por me afastar da igreja em si e fiquei muitos anos sem nada, onde me agarrar. Cheguei a uma altura da minha vida que me sentia perdido, vazio, sem essência nenhuma dentro de mim. Foi numa fase em que passei uma depressão major e acabei por me despedir do lugar onde estava. Continuava a sentir um grande vazio, pode ter sido por diversos motivos, por um casamento falhado…pode ter mexido com estas questões todas», continuou.

«A parte da castidade é por cada pessoa que nós temos um contacto, seja de amizade, seja o que for, trocamos energia. A nível sexual também trocamos uma energia muito forte uns com os outros, a parte da ligação energética é algo muito importante e relativizamos o nosso corpo. Da forma como entregamos o corpo a qualquer pessoa, estamos a desrespeitar o nosso corpo», revelou.

Cristina Ferreira questionou: «Só o poderá voltar a fazer quando voltar a casar?». «Verdade», disse Diogo.

«O que é que se ganha com a castidade?». Diogo Alexandre explicou: «A pessoa acaba por ficar mais focada em ligações verdadeiras e reais».

Sabia que o segredo de Diogo Alexandre está entre os temas mais pesquisados do Google em 2024?

Foram partilhados os temas mais pesquisados no Google em 2024, numa reportagem do TVI Jornal. Entre eles está o segredo de Diogo Alexandre. Este ano, a definição daquilo que é ser 'mórmon' tornou-se uma mais maiores procuras feitas pelos portugueses no motor de busca.

Para além disto, «Big Brother» e «Secret Story» também estão na lista dos temas mais pesquisados em Portugal.

