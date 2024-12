Segredo de Diogo Alexandre em risco de ser revelado. Maycon usa buzz grátis e arrisca

Maycon acredita ter descoberto o segredo de Diogo Alexandre: «Sou ou já fui padre».

A aposta de Maycon gera mistério e curiosidade sobre o verdadeiro segredo de Diogo Alexandre.

Maycon causou agitação na casa do Secret Story ao carregar no botão dos segredos. Foi durante esta tarde que Maycon decidiu apostar no segredo de Diogo Alexandre: «Sou ou já fui padre».

Esta tentativa acabou por gerar uma grande agitação dentro da casa, aumentando a curiosidade entre os concorrentes. A expectativa em torno do segredo de Diogo Alexandre está cada vez maior causando novas teorias e momentos de suspense. Maycon acabou por não acertar no segredo do rival.

Após este momento, Diogo Alexandre relembrou que esta teoria de Maycon existe desde o inicio do programa: «Desde o primeiro dia, já me vinham com a conversa do padre».